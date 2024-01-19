【重磅快評】警政高官真心話 揭開政府的潘朵拉盒子

警政署警政委員黃勢清在雲林縣警察局長交接典禮上，肯定卸任局長能把員警槍戰受傷負面新聞壓住的一席話，雖讓基層員警炸鍋，但從他一連串致詞話語的思維邏輯，展現的是當今官場現形記，真心流露的老實話，更形同揭開當今政府老愛掩蓋真相的潘朵拉盒子。

剛從警政署公關室主任高升為雲林縣警察局長李建民走馬上任第一天，負責監交的黃勢清在交接典禮上致詞時提及，雲林在去年10月發生警匪槍戰，他以為要出人命，還說「我們這個同仁『命大！』、『命大！』，而且事過5天，這個消息才上報、上電視，我要誇讚故廷（卸任局長）做得好，這種新聞『比較負面、不好的新聞有辦法守住』」。

黃勢清更得意談起自己在雲林縣警局當局長時，台西一起命案，「從頭到尾都沒有上新聞」，還要警政署幾個公關室的同仁學著點，「雲林我們就是有這個功力，不讓這種事上媒體」。

黃勢清形容警匪槍戰的受傷警員是命大，不僅家屬受二度傷害，也讓警界基層炸鍋，警政署雖緊急滅火，並派人向受傷員警家屬道歉。但他當天發言另一項更可議的重點是，當警政高官把壓制負面新聞不上媒體當成功績的心態，洋洋得意自誇是一大功力，完全顯露出當今掌權者心態。

命案的發生若是重大治安事件，背後往往有特殊原因，是牽涉誰的利益還是因何種恩怨情仇而起？警方為何需要使力不讓命案上新聞？當初真的有把命案真相調查清楚了嗎？若把發生命案不上媒體是為功力的展現，背後的心態，是想掩蓋什麼、還是掩護誰呢？

民眾或許如今才知道，為何許多刑案遲遲找不到真相，更令人質疑的是，究竟有多少不可說的秘密案件，就在欠缺監督的黑箱作業中悄悄結案，有多少命案的真相，至今仍石沉大海？

當身為執法單位把壓負面新聞的公關視為重要能力，當執法機關的人事調整看公關能力、而不看偵辦案件等專業能力，或許正是為何政府一再以各種數據強調如今治安多好，民眾感覺卻是為何到處槍響、質疑台灣是否人人都有槍。如果連發生命案，都可以透過公關能力壓住不讓訊息外露，警方提出的數據中，又還有多少被隱藏的密碼？

警方重公關、輕辦案專業的風氣，其實不令人意外，畢竟當今政府過去這些年來，極盡所能壓下對執政黨不利的新聞，只要出現對執政黨有傷的新聞，不是盡力遮掩就是用其他事件轉移焦點，或是拿出中共認知作戰、對岸製造假訊息等說詞，迴避真正的核心問題，上行下效的情況下，警政高官會對不讓負面新聞上媒體的功力如此在意，只是再度證明政府總是透過各種手段遮蓋問題的真實面貌。