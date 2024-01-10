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台中洗錢首腦好迷信...天天找「太上老君」算命仍栽了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大去年初偵辦收簿案件，查出李姓男子的水房集團，佯裝「幣商」，替共犯洗錢2000萬元，檢警多月跟搜，發現李男沉迷算命，天天到蔡姓算命師供奉的「太上老君」私壇尋求建議，檢警在去年底收網逮回李等11人，檢方近日偵結起訴11人，警方執行時也告誡李「人算不如天算，歹路不通走」。

台中市刑大偵七隊在去年2月間偵辦吳姓收簿手案件，循線追查發現，李姓男子（34歲）為首的水房集團，自稱「幣商」與其他詐騙機房合作，利用虛擬貨幣洗詐騙贓款，以虛擬幣製造金流斷點，被害人超過24人，被害金額達2000萬元。

市刑大七隊報請台中地檢署檢察官白惠淑指揮後，展開5個多月的跟監蒐證，發現李男十分迷信，幾乎每天都會到蔡姓算命師（35歲）開設的私壇報到，蔡的私壇供奉「太上老君」，李則會向蔡請益居家風水、生活瑣事，甚至共犯成員，都會向蔡請教「能不能用這人」。

檢警調查時也發現，雖然李十分信奉蔡姓算命師，但他也假借自己幣商身分，佯稱每日金流出入量大，若蔡提供帳戶的話，「可抽成一至二成」，騙到蔡男提供人頭帳戶，協助他洗錢，也讓蔡變成洗錢共犯。

檢警在去年11月收網，帶回李男等涉案11人，查扣涉案贓證物，檢警初步透過虛擬貨幣的金流初步清查，確認是由李經手的詐騙贓款即有558萬元，後續將擴大釐清相關金流，以追查其他共犯、贓款。

全案警詢後洗錢、詐欺、組織等罪移送台中地檢署偵辦，檢方聲押李男獲准，日前偵結，李等11人被依詐欺等罪起訴，移審台中地院後，認定羈押原因仍在，裁定繼續接押李。

台中市李姓男子是水房首腦，但迷信算命，經常找蔡姓算命師解惑生活大小事，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子是水房首腦，但迷信算命，經常找蔡姓算命師解惑生活大小事，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子是水房首腦，但迷信算命，經常找蔡姓算命師解惑生活大小事，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子是水房首腦，但迷信算命，經常找蔡姓算命師解惑生活大小事，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

洗錢 算命 虛擬貨幣 贓款

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