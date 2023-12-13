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前大林鎮長被控採購圖利弊案 嘉檢不起訴

中央社／ 嘉義市13日電

嘉義縣大林鎮長簡志偉等5人被控涉及路燈公園管理所的採購圖利弊案，嘉檢偵結，考量公所總預算未審查通過，採小額採購維護綠地有其必要，難以認定有違法，均不起訴處分。

簡志偉今天告訴中央社記者，等收到嘉義地檢署的不起訴處分書再回應。

嘉義地檢署去年接獲檢舉，指大林鎮公所路燈公園管理所涉及弊案，109年前，大林鎮地區公園的除草等清理作業，須進行公開招標，由得標業者進行年度清理作業，後來改為新台幣10萬元以下，不用公開招標，由固定業者進行公園打掃、除草，疑有圖利特定廠商嫌疑。

嘉義地檢署於去年9月間指揮調查局嘉義縣調查站前往公所及公所清潔隊等處執行搜索，帶回當時的大林鎮公所清潔隊長簡姓男子、承辦人員簡男及業者簡男等人訊問，且查扣相關文件，並將時任鎮長簡志偉列為嫌疑人，檢調於今年3月間前往已卸任鎮長的簡志偉住處搜索。

嘉義縣調查站將簡志偉、路燈公園管理所長許姓男子、2名公所簡姓公所助理員，以及承接除草工程的簡姓業者，均依違反貪污治罪條例的圖利等罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署的不起訴書指出，大林鎮公所自109年起的綠地維護採購未採行公開招標開口契約方式辦理，因公所與大林鎮代表會關係不佳，導致預算未能如期審查通過所造成，而綠地維護仍須持續進行的必要，才採用小額採購方式辦理，難以認為有何規避政府採購法的意圖。

檢方表示，簡志偉等人既未能認定有意圖規避政府採購法的規定，而為分批採購，且109年、110年的綠地維護也非交由特定人施作，難以認為有圖利的意圖與行為。

檢方指出，大林鎮公所於109年起綠地維護採小額採購方式辦理，與109年前公開招標的開口契約計價的價差，在於合理利潤範圍內，難以認定簡志偉等人有故意高估承作價格，而使簡姓業者獲取不法利益的地方。

前嘉義縣大林鎮長簡志偉等人被控採購圖利弊案，嘉檢偵結後以不起訴處分。圖／聯合報系資料照片 陳玫伶
前嘉義縣大林鎮長簡志偉等人被控採購圖利弊案，嘉檢偵結後以不起訴處分。圖／聯合報系資料照片 陳玫伶

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