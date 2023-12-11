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彰化溪州芭樂公主遭情殺 「鄉民的正義」到嫌犯家潑漆撒冥紙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉47歲鄭姓「芭樂公主」本（12）月7日被賴姓前男友砍殺致死，賴男落網後，他的二水鄉三合院祖厝遭不明人士潑漆和撒冥紙，過程PO上網，田中警分局網路巡邏時發現並偵辦，目前掌握鄭姓女子的4名親屬，如調查屬實將依恐嚇、毀損罪嫌偵辦。

田中警分局網路巡邏時，在「黑色豪門企業」社群看到影片，門中數人摸黑到賴嫌的二水鄉三合院祖厝潑漆寫字和撒冥紙。田中警分局偵查隊長賴建男今天表示，日前看到這段影片即主動偵辦，第一時間掌握鄭姓女子的4名親屬，若真是他們所為，將依恐嚇和毀損罪嫌偵辦，請民眾不要發揮「鄉民的正義」以免觸法。

警方調查，賴嫌（50歲）在鄭女（47歲）家族經營的芭樂生產合作社和芭樂園工作，行凶前買三把西瓜刀，7日上午駕小貨車載平日和他一起工作的張男（25歲）前往芭樂園，趁鄭女落單時合力綑綁她的雙腳，賴嫌拿一把西瓜刀猛砍，鄭女無法逃跑，翻身閃躲導致背部、雙肩、臀部、大腿被砍25刀，左上臂幾乎被砍斷，張嫌勸阻不住。

鄭女的家屬表示，賴嫌的祖厝現有媽媽和弟弟居住，賴嫌借住而已，向媽媽索討金錢不成就動粗，弟弟趕不走這樣的哥哥，家人很傷心又無奈，賴嫌行凶是個人行為，可能有些人不滿想出這口氣，雖屬好意，但賴母和家人有這種兒子也很無奈，請大家出過氣就好，不要再去賴家。

鄭女的家屬又表示，鄭女很孝順，凡有好事都會想到家人，可是現在法律沒死刑，上法庭有矯正機會關沒幾年就回來，鄭女好好一個人就這麼沒了，家人痛心極了，賴嫌是預謀犯案，向鄭家借錢去買刀殺人實在可惡至極，鄭家希望他被判處極刑。

彰化縣賴姓男子涉殺前女友鄭姓「芭樂公主」，他的二水鄉祖厝被噴漆和撒冥紙。截圖自黑色豪門企業
彰化縣賴姓男子涉殺前女友鄭姓「芭樂公主」，他的二水鄉祖厝被噴漆和撒冥紙。截圖自黑色豪門企業

潑漆 殺人 恐嚇

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