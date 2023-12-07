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引薦友人借錢不還遭押走毆打 他5樓爬窗逃報警4嫌被抓

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子上月初引薦友人向李女借5萬未還，這個月4日凌晨李女帶著另3友以債務協商名義帶走李男，旋即把李控制在新北新莊一處公寓內毆打凌虐。昨天上午李男趁眾煞睡覺之際，從5樓爬下幸運脫逃，旋即報警。警循線速逮4嫌、查扣毒品，一併帶回依法究辦。

據了解，綽號「小朱」男子，上個月初沒錢可生活，他向李姓男子（41歲）訴苦，李男好心引薦小朱向綽號「葉子」的李姓女子（36歲）借款5萬元應急。不料，小朱收到錢卻人間蒸發，葉子討不到錢轉向李男要債不成，雙方發生嫌隙。

這個月4日凌晨4時許，葉子帶著陳男（18歲）、歐男（33歲）、黃女（23歲）開同一輛汽車，來到李男位於新北市板橋住處，旋即用通訊軟體聯繫他下樓債務協商。沒想到李男一下來，就被他們帶上車旋即開往新北市新莊區後港一路一棟公寓5樓，控制其行動、毆打，導致李男臉頰紅腫、左眼角瘀青。

昨天上午約莫11時許，李男趁著眾煞熟睡之際，從5樓窗台爬下逃生旋即向警方報案。新莊警方獲報調派大批警力前往，經破門入內壓制李女、陳男、歐男、黃女等4人，搜扣毒品安非他命、咖啡包、手銬、吸食器等證物，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、妨害自由及傷害等罪嫌將4嫌移送法辦。

李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子引薦友人小朱向李女借錢沒還，反被帶走控制毆打威逼還錢，他自行逃脫報警逮人。記者曾伯愷／翻攝

毒品 綽號

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