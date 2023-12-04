40小時破案 台南將軍槍擊案逮4嫌

台南市將軍區一日晚間發生槍擊，四十三歲黃姓男子遭爆頭身亡，警方查出是感情糾紛，昨天陸續逮捕主嫌莊姓男子等四人，全案不到四十小時宣告偵破，依殺人和槍砲等罪嫌偵辦中。

警方調查，在學甲區擔任居服員的卅六歲鄭姓女子與卅八歲凃姓男子原為男女朋友，凃男懷疑鄭女另結新歡；一日晚間鄭女下班後在雇主家與五十一歲莊姓男子等人聚餐未返家，接到凃男來電指責。

莊男得知要替鄭女出氣，當晚八時許得知凃與死者等五名朋友在鄭女家中聚會，與五十七歲及四十七歲兩名謝姓友人乘車趕往，雙方爆發衝突，莊男當眾開槍打中死者鼻梁，三人隨即搭原車逃逸。

警方訪查鄭女等人，查出莊男是學甲區一間私壇宮主，兩名謝姓共犯打零工，經濟狀況不佳，三人當天乘車至學甲區改騎機車逃逸。

警方根據監視器及車辨系統鎖定機車在學甲、下營、鹽水交界一帶逃竄，埋伏一整天，昨天上午果然發現機車出現在學甲區豐和里活動中心附近，先逮捕二名謝姓男子，昨中午發現主嫌莊男行蹤，莊拒捕跑了近百公尺才被制伏。

莊供稱不認識死者，替朋友出頭沒想到鬧出人命，隨後供出作案槍彈寄放陳姓友人家中，警方再逮捕陳男，起獲槍枝，依殺人、槍砲等罪嫌偵辦。