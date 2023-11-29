快訊

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

8人生死未卜！美軍魚鷹機墜日外海 發現疑似殘骸及3名機組員

不成癮還能識毒！桃警列毒品「仿真氣味」防範學生涉毒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

「教育」是反毒防線的第一步，桃園市警察局少年隊及教育局學輔校安室為防範少年涉毒，特別邀請反毒教育基金顧問前進校園，利用安非他命等毒品「仿真氣味」帶領學生識毒，並分享在美國緝毒署（DEA）攻堅查緝毒梟的經驗，號召學生加入反毒行列。

少年隊指出，今與教育局共同前進桃園國中及有得雙語中學，攜帶「仿真毒品宣導展示教具」及「仿真毒品氣味箱」入校宣導，展示安非他命、K他命、大麻等3種毒品仿真氣味，讓學生辨識毒品氣味，並邀請中國信託反毒教育基金會顧問Andrew Malanga，以全英文講座方式與學生分享毒品態樣、毒品成癮過程及其在美國緝毒署（DEA）查緝毒梟的經驗，獲得學生熱烈回響。

少年隊隊長戴賢表示，犯罪學研究發現中輟生與少年犯罪間具有高度關連性，為慎防中輟生涉毒進而衍生其他犯罪行為，中輟預防一直是少年隊重點工作之一，並在昨獲得教育部「112年度全國中輟預防業務」績優單位，這也是少年隊第7度獲獎。新興毒品對於人體傷害影響極大，面對不斷推陳出新的毒品包裝，少年隊深入校園，致力於學生識毒及反毒宣導，藉由外籍講師經驗分享及仿真毒品展示，提高學生對毒品的戒心，營造友善校園無毒環境。

中國信託反毒教育基金會顧問Andrew Malanga，以全英文講座方式與學生分享毒品態樣、毒品成癮過程及其在美國緝毒署（DEA）查緝毒梟的經驗。圖／桃園市警察局少年隊提供
中國信託反毒教育基金會顧問Andrew Malanga，以全英文講座方式與學生分享毒品態樣、毒品成癮過程及其在美國緝毒署（DEA）查緝毒梟的經驗。圖／桃園市警察局少年隊提供
桃園市警察局少年隊獲得教育部「112年度全國中輟預防業務」績優單位，隊長戴賢代表領獎。圖／桃園市警察局少年隊提供
桃園市警察局少年隊獲得教育部「112年度全國中輟預防業務」績優單位，隊長戴賢代表領獎。圖／桃園市警察局少年隊提供
桃園市警察局少年隊及教育局學輔校安室前進校園，利用安非他命等毒品「仿真氣味」帶領學生識毒。圖／桃園市警察局少年隊提供
桃園市警察局少年隊及教育局學輔校安室前進校園，利用安非他命等毒品「仿真氣味」帶領學生識毒。圖／桃園市警察局少年隊提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 反毒

延伸閱讀

船長走私上噸毒品 妻幫助未遂獲緩刑...律師看法不同

大陸鐵殼船接駁...3度走私上噸毒品 快艇船長一審輕判12年

毒品案外案…桃園警涉洩露個資供黑道暴力討債 法院判決出爐

車牌照燈不亮！南警攔檢他緊張 63個毒咖包曝光了

相關新聞

想借5、6萬元周轉...北市男當街持刀刺死明星高中退休師 被依殺人罪移送

朱姓男子缺錢花用，今早到譚姓阿姨位於台北市內湖區環山路附近的住處守候，趁譚女外出上前討錢未果，持暗藏尖刀攻擊，譚女左胸中...

影／囂張陸船越界蛇行還持棒拒檢 海巡特勤登檢押人押船

最近是金門海域漁汛期間，不少高價漁產盛產，吸引大陸漁船越界捕魚，艦隊分署金門海巡隊連日來部署多艘巡防艇於重點海域防堵，昨...

台南分署12月5日拍賣走私漁船 今2組人預約帶看

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，拍賣經法院判決沒收「昇鴻祥號」漁船，預定12月5日下午3時在分署2樓拍賣室，以投標方...

7旬婦左胸遭砍無心跳送醫 三總證實：急救後仍無法救回

台北市內湖區今早傳出持刀傷人案，一名男子與另名女子當街吵架後，持刀刺傷女子胸口，民眾目擊報警處理，救護人員到場時女子無呼...

向阿姨討錢未果刀插胸 外甥殺人遭路人包圍...碎唸「對不起」

朱姓男子今早到台北市內湖區環山路找阿姨譚姓女子，兩人在小巷內爆發爭執，朱男拿出暗藏的尖刀攻擊譚女，譚女左胸中刀，血流不止...

北市內湖男當街爭吵持刀刺親戚 她失去呼吸心跳送醫搶救中

台北市內湖區今早傳出持刀傷人案，一名男子與另名女子當街吵架後，持刀刺傷女子胸口，民眾目擊報警處理，救護人員到場時女子無呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。