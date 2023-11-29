不成癮還能識毒！桃警列毒品「仿真氣味」防範學生涉毒

「教育」是反毒防線的第一步，桃園市警察局少年隊及教育局學輔校安室為防範少年涉毒，特別邀請反毒教育基金顧問前進校園，利用安非他命等毒品「仿真氣味」帶領學生識毒，並分享在美國緝毒署（DEA）攻堅查緝毒梟的經驗，號召學生加入反毒行列。

少年隊指出，今與教育局共同前進桃園國中及有得雙語中學，攜帶「仿真毒品宣導展示教具」及「仿真毒品氣味箱」入校宣導，展示安非他命、K他命、大麻等3種毒品仿真氣味，讓學生辨識毒品氣味，並邀請中國信託反毒教育基金會顧問Andrew Malanga，以全英文講座方式與學生分享毒品態樣、毒品成癮過程及其在美國緝毒署（DEA）查緝毒梟的經驗，獲得學生熱烈回響。

少年隊隊長戴賢表示，犯罪學研究發現中輟生與少年犯罪間具有高度關連性，為慎防中輟生涉毒進而衍生其他犯罪行為，中輟預防一直是少年隊重點工作之一，並在昨獲得教育部「112年度全國中輟預防業務」績優單位，這也是少年隊第7度獲獎。新興毒品對於人體傷害影響極大，面對不斷推陳出新的毒品包裝，少年隊深入校園，致力於學生識毒及反毒宣導，藉由外籍講師經驗分享及仿真毒品展示，提高學生對毒品的戒心，營造友善校園無毒環境。 中國信託反毒教育基金會顧問Andrew Malanga，以全英文講座方式與學生分享毒品態樣、毒品成癮過程及其在美國緝毒署（DEA）查緝毒梟的經驗。圖／桃園市警察局少年隊提供 桃園市警察局少年隊獲得教育部「112年度全國中輟預防業務」績優單位，隊長戴賢代表領獎。圖／桃園市警察局少年隊提供 桃園市警察局少年隊及教育局學輔校安室前進校園，利用安非他命等毒品「仿真氣味」帶領學生識毒。圖／桃園市警察局少年隊提供

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