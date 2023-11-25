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以哈首批人質換囚名單曝！邊打邊談…休戰4天最大功勞是他

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調查局外派法秘名單出爐 首設越南胡志明市據點

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局公布最新外派法務秘書名單，共有6人獲選，由於近年東南亞政經局勢瞬息萬變，加上電詐、人口販運、博弈及洗錢問題嚴重，調查局決定在越南胡志明市增設1名據點，由國際事務處調查專員張家文出任；另外，日前新北市板橋果菜市場爆發菜蟲圖利承銷商案，帶隊執行搜索的新北市調查處組長陳希傑，獲派美國洛杉磯法秘。

據了解，調查局高層認為，駐外法務秘書的遴選不能只看語言專長與辦案績效，最重要的是能有爬高鑽深的情蒐能力，並能協助緝拿重大外逃要犯，像是「88會館」負責人郭哲敏（目前在押）藏身泰國，就是由經驗豐富的駐泰調查官董裕光掌握情資才緝獲，因此外勤據點經驗是本次考核的重點，獲選的法秘多半都是二派，期別也較過去幾年資深。

張家文是調查班45期，台大日語系畢業，精通日文，他原本有意爭取駐日，但高層考量他過往有駐外經驗，擅長處理海外情報，且熟悉東北亞及東南亞生態，因此派他前往胡志明市「開疆闢土」。調查局目前在越南河內有派駐1名法務秘書，新任河內法秘將由國際事務處調查官劉松峯出任，未來調查局在越南將有2名法秘駐點。

此外，調查局考量台美關係友好，派任做事沉穩的國際事務處調查專員林榮哲前往華府；毒品防制處調查專員劉仁凱派駐泰國；苗栗縣調查站組長洪三貴派駐緬甸。

「88會館 」負責人郭哲敏涉鉅額洗錢遭調查局押解返台。圖／報系資料照片
「88會館 」負責人郭哲敏涉鉅額洗錢遭調查局押解返台。圖／報系資料照片
調查局國際事務處調查專員張家文獲派越南胡志明市法秘。圖／讀者提供
調查局國際事務處調查專員張家文獲派越南胡志明市法秘。圖／讀者提供

越南 胡志明市 調查局

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