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台越合作破水泥包毒品案 市價20億

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

刑事局與越南警方合作，破獲越南史上最大宗毒品案，查扣一三五○公斤Ｋ他命，這批毒品以水泥包掩人耳目，估計市價廿億元。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與越南警方合作，破獲越南史上最大宗毒品案，查扣一三五○公斤Ｋ他命，這批毒品以水泥包掩人耳目，估計市價廿億元。記者廖炳棋／翻攝

刑事局與越南警方合作，今年九月在越南境內查獲一三五○公斤Ｋ他命，市價超過廿億元，越南警方指出，這是越南至今查獲最大量的毒品案件，目前已經逮捕七名嫌犯，其中兩人是台灣人，未來將在越南受審，刑期執行完畢後將驅逐出境。

據了解，被逮捕的七名嫌犯共組跨國販毒集團，兩人為大陸籍、兩人寮國籍、兩人台灣籍，還有一名越南籍司機，主謀為大陸籍廖姓男子；台灣人分別是四十三歲曾姓男子及廿四歲黃姓男子。

刑事局今年八月接獲線報，指有跨國販毒集團計畫從越南，以漁船接駁走私方式，運輸Ｋ他命及毒品原料到台灣，還有其他國家牟利。專案小組以大數據分析，過濾頻繁出入越南、寮國、柬埔寨，無業但卻有前科的台灣人後，發現曾男、黃男涉有重嫌，立即組成專案小組，通報越南警方相關情資。

據調查，販毒集團先派人赴金三角購毒，中轉寮國後再轉進越南，租下倉庫堆放水泥包當掩護，隨後與漁船接洽，等待起貨及出海時間；越南警方接獲我方情資後，九月廿二日先在越南海防省的一處倉庫，查獲Ｋ他命七五○公斤，逮捕在場的曾男與黃男兩人。

同一天，又在越南河静省的另一處倉庫，查獲Ｋ他命六○○公斤，逮捕兩名大陸籍及兩名寮國籍毒販。曾男與黃男分別有毀損及傷害前科，但沒有幫派背景，兩人在販毒集團內負責找翻譯、租倉庫、租飯店、租車輛等任務，至於如何被販毒集團吸收，警方要進一步釐清，正擴大追查是否還有其他共犯。

越南 販毒 毒品

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