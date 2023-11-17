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曾遭控吸金台籍男朱長生慘死曼谷 刑事局提供資料給泰警

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

「台灣行勝於言實踐研究院」會長朱長生，16日遭泰國警方發現慘死曼谷旅館內，遺體臉部朝下、鼻子和脖子遭膠帶纏繞，除雙手遭繩子反綁、雙腳也遭繩子綑綁。

現年47歲的朱長生，去年曾被指控「假公益、真吸金」，有媒體爆料，朱長生以「台灣水木清華校友會」（台灣行勝於言實踐研究院前身）名義斂財，最終獲得士林地方檢察署不起訴處分。

據了解，泰國警方發現朱長生身分後，立即連絡刑事局請求協助，主要請台灣警方，提供朱長生的家庭資料、個人背景，以及過去可能涉犯法律的前科資料。

目前刑事局已經將部分基本資料提供給泰方，供泰警分析研判凶案動機，究竟是財殺、仇殺或情殺，由於經過泰方初步釐清，目前尚未發現有台籍人士涉案，因此台灣警方目前僅提供靜態資料給泰方，並未參與泰警專案小組的偵辦。

朱長生。圖／翻攝臉書台灣行勝於言實踐研究院
朱長生。圖／翻攝臉書台灣行勝於言實踐研究院

泰國 曼谷

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