曾遭控吸金台籍男朱長生慘死曼谷 刑事局提供資料給泰警

「台灣行勝於言實踐研究院」會長朱長生，16日遭泰國警方發現慘死曼谷旅館內，遺體臉部朝下、鼻子和脖子遭膠帶纏繞，除雙手遭繩子反綁、雙腳也遭繩子綑綁。

現年47歲的朱長生，去年曾被指控「假公益、真吸金」，有媒體爆料，朱長生以「台灣水木清華校友會」（台灣行勝於言實踐研究院前身）名義斂財，最終獲得士林地方檢察署不起訴處分。

據了解，泰國警方發現朱長生身分後，立即連絡刑事局請求協助，主要請台灣警方，提供朱長生的家庭資料、個人背景，以及過去可能涉犯法律的前科資料。