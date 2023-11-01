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影／保三總隊破獲2大型地下製菸廠 劣質菸已流入這些場所

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

保三總隊同步破獲2大型地下製菸廠，攔截近25萬包下腳肥料香菸流入市面，已有劣質菸賣出，警方初步調查，夜市、外勞聚集的商店和攤販，都是劣質菸主要銷售點，警方說，劣質菸價格低，但製程簡陋致使尼古丁、焦油含量極易超標，對吸菸民眾身體健康危害更甚於合法菸品。　　

保三總隊第一大隊在「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，日前與桃園市政府財政局、新北市政府財政局、台中市政府財政局、彰化縣財政處、嘉義縣財政稅務局、海巡署苗栗查緝隊、桃園查緝隊等單位，在桃園市平鎮區、龜山區、大溪區等地動員近百警力同步收網，查緝鄭姓父子及唐姓男子等3人到案。

查獲2座地下製菸廠及多處菸草倉庫，查扣私劣捲菸成品24萬6千支，劣質菸草3275公斤，合估計可製造24萬6250包劣菸，製菸機組2台、封膜機、烘乾機等製菸設備，核估私菸市值近2500萬元，規避菸捐、健康捐等稅捐1385萬元，全案依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處。

保三總隊第一大隊今年初接獲情資，唐姓農業菸草下腳肥料供應商，明知低劣菸草下腳肥料是供農作用途，竟罔顧國人健康供給地下菸廠製作劣質捲菸，專案小組半年偵蒐菸草流向，發現鄭姓父子收購，分別在桃園地區多處隱密地點設立地下製菸廠、調味菸絲廠及存置倉庫。

警方首度發現使用機動性高的小型製菸機組，提高流動性來製造斷點躲避追查；該集團為謀不法暴利、逃避高額稅捐，在未受政府有關單位管控把關下，製造場所環境衛生髒污，使用農業菸絲下腳肥料低劣受潮且調味香精化料成分不明，因製程簡陋致使尼古丁、焦油含量極易超標，對吸菸民眾身體健康危害更甚於合法菸品。

警方表示，合法菸品一包平均約80到90元，劣質菸價只有30到40元，價格不到一半，但影響健康更鉅，警方呼籲民眾勿購買來路不明或售價顯不合理菸品，可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供
保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供
保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供
保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供
保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供
保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供
保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供
保三總隊破獲2大型地下製菸廠，查獲近25萬包下腳肥料香菸，已流入市面。圖／警方提供

桃園 菸草 私菸

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