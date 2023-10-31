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影／新竹裝潢工人租透天厝費心弄大麻農場 沒收成就被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新竹市楊姓裝潢師傅為賺取外快，夥同其他3名同事從去年底開始，租賃一棟透天厝後，種植大麻，台中市刑大接獲情資後，展開調查，今年1月至7月陸續收網，帶回楊等涉案4人，查扣129株大麻植株、大麻花等贓證物，市價估計超過80萬元，新竹地檢署偵結，依毒品罪起訴4人。

台中市刑大偵八隊在去年底接獲情資，新竹市楊姓裝潢師傅（31歲）疑租賃透天厝後，在屋內種植大麻，經警方蒐證，楊男平時從事木工、裝潢工作，白天都開著貨車外出裝潢，但會利用工作結束或是空檔時間，返回該租屋處停留。

警方觀察，該透天厝2樓外觀密不透光，極可能為栽種大麻的處所，經蒐證完備後，陸續在今年1月至7月間收網，先在楊男租賃的透天厝2樓，查獲大麻植株129株、大麻乾燥花、各式栽種器具、材料、燈具、溫濕度控制器、計時器、吸食器及手機等贓證物，其中部分的硬體設備及燈具線路，都是楊男以自身木工背景技能自行設計完成，毒品市價初估80萬元。

台中市刑大八隊持續追查，陸續查獲魏姓（31歲）、黃姓（32歲）及蔡姓男子（41歲）等3人到案。

經查，楊等人是透過國外網站，學習大麻種植技術，計畫以栽種大麻製為成品販賣獲取不法利益，未料尚未獲利，即遭警方一舉破獲，全案警詢後移送新竹地檢署偵辦，其中魏男遭檢方聲押獲准，其餘涉案人或8萬元至10萬元不等金額交保，檢方近日偵結，依毒品罪起訴4人。

新北市楊姓裝潢師傅涉嫌租賃透天厝，種植大麻，台中市刑大獲報後今年數度收網，查扣市價80萬元的大麻植株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓裝潢師傅涉嫌租賃透天厝，種植大麻，台中市刑大獲報後今年數度收網，查扣市價80萬元的大麻植株等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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