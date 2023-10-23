朱學恒被北檢依強制猥褻起訴 呂秋遠：最重可能要入獄服刑

朱學恒被依強制猥褻起訴。圖／聯合報系資料照 名嘴朱學恒涉嫌於去年8月6日，利用一場餐敘，酒後強吻台北市議員鍾沛君，事後還主動告發自己性騷擾，但檢察官最後認定他犯行已達刑度較重的強制猥褻，今天將他起訴。律師呂秋遠今在臉書指出，如果有罪，應該是判處六月以上五年以下有期徒刑，如果判刑七個月以上，就得要入獄服刑。

呂秋遠還談到此事給他的幾大啟示，包括不要以為自己網路聲量很厲害，就覺得可以為所欲為，帶風向的能力有多強，翻車的力道就會有多重。別以為自己很聰明，以為性騷擾是告訴乃論，而去告發自己有罪，因為檢方可能會覺得是強制猥褻，這是非告訴乃論。

呂秋遠說，告訴乃論的罪，從知道起六個月內就要提告，但是非告訴乃論的罪，就不是如此，例如強制猥褻，追訴期是20年。強制猥褻是不是能成罪，讓法官判刑確定，因為缺乏物證，所以取決於法官是不是相信被害人的指控，還有被告的自述。如果朱先生有承認曾抓住被害人的肩膀，那麼有罪的機率就高，不然他就得解釋，如何兩次親吻對方。

他指出，如果判刑有罪，被害人是不是原諒被告，會決定被告能不能拿到緩刑。議員先前這麼難過，現在會不會原諒被告呢？讓我們繼續看下去。但不管有沒有緩刑，就算要入獄服刑，出獄以後，只要他持續復出開播，為了他的政治立場而抖內的人，還是會繼續。他現在不就已經開始賺錢了？