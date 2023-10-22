台中爆警匪槍戰 起出大批軍火

台中警方昨查緝槍砲犯遭衝撞，開1槍射擊輪胎後逮捕犯嫌。圖／取自PTT

台中市蔡姓、黃姓男子持有大量槍砲被鎖定，警方昨天下午在西屯區圍捕時爆發槍戰，歹徒不僅開車衝撞，還想拿槍反抗，警方朝車輪開槍、破窗逮人，起獲四把長槍、五把短槍，包括霰彈槍、穿甲彈，宛如行動軍火庫，衝突造成四名警員掛彩，全案依槍砲、毒品罪擴大偵辦。

台中市刑大掌握情資，指蔡男與黃男擁有大批槍械與彈藥，尾隨跟監多日後，昨天趁黃男下車之際先將其逮捕，未料開車的蔡男見狀，竟重踩油門打算逃逸，還衝撞警車強力反抗，警方還見蔡男伸手往袋子裡企圖掏槍，趕緊向附近商家借滅火器，朝車窗狂噴遮蔽視線。

蔡男當時不肯就範，猛踩油門造成輪胎空轉狂噴白煙，警方合力破窗後，朝蔡男噴灑了瓶三辣椒水，最終將其拖出車外制伏，在車上起獲九把長短槍，更驚見彈匣內子彈幾乎全數裝填，隨時有火拚打算。

扣案的四把長槍中有一把霰彈槍、一把衝鋒槍，槍的前端還有雷射瞄準器，甚至還有大量穿甲彈，另有一級毒品海洛因磚。

警方查出，蔡男本身因槍砲、毒品等被判刑七年確定，卻未發監執行遭通緝，警方不排除兩人有黑幫背景，相關同案被告仍在查緝。蔡男遭玻璃割傷，目前戒護就醫中。