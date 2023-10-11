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暴力團勾結設安毒工廠…台日警聯手破跨國毒團 台日混血男、製毒師遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台、日警合作破獲日本本土首件安毒工廠案，台日混血的日本指定暴力團「稻川會」成員臧天寶，與日本暴力團「住吉會」成員勾結，在台籌畫指揮吳姓、陳姓2名製毒師傅，赴日本設置安非他命製毒工廠，刑事局國際科第一隊獲報後跟日本警方合作，今年5月底搗破日本治安史上首次破獲的安毒工廠，至今年7月間，台日警陸續共逮捕臧嫌等10人到案，其中臧男與陳姓製毒師2人在台落網，新北地檢署日前依毒品罪嫌起訴臧、陳二人。

起訴指出，日本指定暴力團稻川會成員、台日混血臧姓男子，涉結合暴力團住吉會幹部山內氏男子，指揮台籍吳姓、陳姓男子在日製造安非他命，警方查出61歲臧姓男子在日本出生長大，有永久居留權，年輕時加入稻川會，1998年因駕車撞死人服刑4年，被撤銷居留權，2002年來台定居；2009年涉以茶葉、鳳梨酥夾藏安非他命寄空運郵包到日本，事證不足獲判無罪，2016年用芒果罐頭夾安毒寄到日本，被判刑3年入監，前年假釋。

臧與住吉會幹部74歲山內氏男子共謀，找台籍製毒師42歲吳姓、45歲陳姓男子二人，去年10月以觀光名義飛至日本，在愛媛縣松山地區區承租一處廢棄校舍用感冒藥製造安非他命，後來改租隔壁透天厝製造，臧在台寄原料紅磷到日本。

吳、陳頻繁往返台、日，日本警方監控幫派時發現兩人可疑，通報刑事局；刑事局國際科偵一隊追查吳今年5月又赴日，通報日警。日警清查鎖定安非他命工廠，今年5月30日搜索逮捕吳，查扣日本市價約台幣200萬元的安毒103公克及毒原料和工具一批並拘捕山內及協助接機的梶原氏男子。

刑事局今年6月19日在新北市拘提臧、陳，從臧中和區租屋處搜出日本暴力團山口組一心會字畫2幅，臧稱有寄紅磷，但否認製毒，陳部分坦承。日警今年7月再拘捕5名日籍男子，分涉藥腳或協助租屋等，日本檢方今年8月依製造覺醒劑罪起訴吳、山內、梶原等3人，依法最重處無期徒刑，此案在台犯案部分，新北地檢署日前依毒品罪嫌起訴臧、陳二人。

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刑事局今年5月與日本警方合作，在日本愛媛縣松山地區搗破日本治安史上首次破獲的安毒工廠，刑事局並在新北市拘提台日混血臧姓男和製毒師陳姓男子到案，新北檢方日前依法起訴二人。圖／聯合報系資料照
刑事局今年5月與日本警方合作，在日本愛媛縣松山地區搗破日本治安史上首次破獲的安毒工廠，刑事局並在新北市拘提台日混血臧姓男和製毒師陳姓男子到案，新北檢方日前依法起訴二人。圖／聯合報系資料照
刑事局今年5月與日本警方合作，在日本愛媛縣松山地區搗破日本治安史上首次破獲的安毒工廠，刑事局並在新北市拘提台日混血臧姓男和製毒師陳姓男子到案，新北檢方日前依法起訴二人。圖／聯合報系資料照
刑事局今年5月與日本警方合作，在日本愛媛縣松山地區搗破日本治安史上首次破獲的安毒工廠，刑事局並在新北市拘提台日混血臧姓男和製毒師陳姓男子到案，新北檢方日前依法起訴二人。圖／聯合報系資料照
刑事局與日本警方合作，在日本愛媛縣松山市山區查獲安非他命工廠，搜出原料。圖／聯合報系資料照 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
刑事局與日本警方合作，在日本愛媛縣松山市山區查獲安非他命工廠，搜出原料。圖／聯合報系資料照 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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