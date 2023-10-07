毒犯開車自撞又有「同好」至派出所探訪 4人自投羅網

彰化警分局員警在花壇鄉彰員路與台74甲東外環路口，發現一輛小客車違規，員警向前攔查，車輛卻突然加速還自撞分隔島翻覆，員警協助駕駛脫困才發現車上毒品散落一地，三人被帶回派出所，一名友人前來關心，沒想到卻被計程車司機爆料遺留可疑物，最後一查自行交付身上毒品，員警一個晚上就將四名毒犯依法逮捕偵辦。

三家派出所員警昨天深夜發現路上一輛自小客車違規紅燈右轉，一路尾隨伺機攔查，但自小客車看到警車巡邏警示燈，突然心虛加速行駛，一路到中山路與東外環路口自撞中央分隔島翻覆，員警到場協助駕駛人脫困，發現車上男女計3人都未受傷，卻有毒品散落一地，清查發現其中37歲賴女通緝中，另50歲李男、43歲白男均有多項前科，他們都否認持有毒品，警方將三人帶回派出所詢問。

警方指出，當時將翻覆的車輛拖吊回派出所，深入追查，查扣7包毒品總計39.77公克，並對採集尿液送驗，漏夜依照違反毒品危害防制條例送辦，通緝犯則依法歸案。

而當員警徹夜未眠彙整資料及相關資料時，凌晨三點多一名王姓男子搭計程車到派出所關心朋友，辯稱向三人借錢，沒想到載他前來的計程車司機向警方透漏男子在車上掉落可疑物，警方見王男身上異味且神情緊張，從大門追到車輛停放處，發現車門邊有注射針筒，王男在警方勸說下主動交付身上毒品，警方一個晚上將4犯嫌通通逮捕。

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