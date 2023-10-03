凌晨出擊一口氣抓20人 南警破獲轄天九牌職業賭場

天九牌職業賭場藏身台南市安南區北安路巷內一鐵皮屋，在深夜時段時常有車輛進出，警方於今天凌晨零點30分摸黑查緝，當場查扣賭金、天九牌及骰子等證物，帶回賭場黃姓負責人及賭客共20人法辦。

台南市警三分局持續針對轄內「高風險場所」進行查訪時，發現安南區北安路巷內一鐵皮屋，在深夜時段時常有車輛進出，且鐵皮屋周圍設有監視器監控，因該區域平時出入單純，研判疑似有從事不法情事，加強該處所蒐證。

今天凌晨零點30分， 警方見時機成熟，由市警三分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，持臺灣臺南地方法院核發之搜索票前往查緝；當場查獲天九牌職業賭場，查扣賭資籌碼合計2萬6000元、天九牌及骰子等證物，並帶回賭場負責人25歲黃姓男子及19名賭客共計20人。警方還查出黃姓賭場負責人因妨害公務案遭通緝， 警詢後分別依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦、社會秩序維護法裁罰。