影／社區套房暗藏毒窟 台南警拂曉攻堅逮通緝犯藥頭

台南市警三分局與台中市刑大科偵隊共同偵辦販毒案，追查出42歲郭姓藥頭藏身在安定區某社區出租套房內，平日駕駛假車牌的轎車代步，躲藏警方追緝，前日專案小組拂曉出擊，一舉逮捕郭且查扣海洛英及安非他命等物，因郭毒品通緝在案，警詢後依法將他解送歸案，入監執行。

警方調查，郭因涉犯毒品案遭台南地檢署及台南地方法院發布通緝在案，平時駕駛懸掛假車牌轎車代步，並藏身在安定區一處社區出租套房內，分裝海洛英及安非他命毒品販售給不特定人士維生。

前天清晨，專案小組與保安警察大隊特殊任務編組警力拂曉攻堅，當時他仍在睡夢當中，驚醒後還一臉不可置信，警察怎麼知道他的藏身處。警方當場查扣海洛英55.5公克、安非他命4.7公克毒品、電子磅秤及分裝袋等證物。

經警方詢問，依毒品危害防制條例罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。後續將擴大偵辦，持續追查其毒品來源。