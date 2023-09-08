男為愛殺到原鄉部落！持刀行凶後逃逸 依殺人未遂送辦

台北吳姓男子與桃園的張姓女子交往，育有1子；日前吳男疑懷疑張女與他人有染，請人載他遠赴宜蘭南澳鄉的金岳部落，找到張女，見到一旁的白姓男子後上前理論，愈講愈氣，取出彈簧刀刺進白男腹部，坐車逃逸，被警方逮捕後依殺人未遂罪嫌送辦。

白姓被害人表示，他與張女只是普通朋友，並沒有男女關係；吳嫌坦承拿刀刺傷人，但只是一時衝動，並不曉得自己刺向哪裡，沒有致人於死的意圖；載吳男到金岳的友人則對吳男持刀一事全不知情，看到吳男行兇也相當震驚。

警方調查，48歲的吳男與34歲的張女生有1子，卻並未結婚，分居台北與桃園；月前吳男發現張女經常前往宜蘭南澳鄉金岳部落，懷疑與他人有染，今年9月6日上午便請友人開車載他到宜蘭原鄉尋找女友。

吳男6日下午1時許到達金岳部落，在村中繞了一會兒，找到張女後看到一旁的白男，懷疑此人便是小王，便下車理論。白男當時喝了點酒，突然被吳男找上也火氣上衝，越吵越兇，吳男無法控制情緒，從口袋取出1把長約25公分的彈簧刀，一刀刺入白男腹部，隨後抽出刀子返車離去。

白男被捅出約10公分深的傷口，甚至臟器外漏，當即報警，警方趕到後協助送往羅東博愛醫院，幸無生命危險；另一方面，警方循線圍捕，下午1時35分在台9線115公里北上路段攔停吳男座車，當場抓獲吳男，依殺人未遂、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦，日前地院裁定收押禁見。

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