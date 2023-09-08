快訊

蔣萬安怒了！強硬要求基泰負責：否則休想在台北市動任何一案

大直塌陷案 北市府：全力協助住戶向基泰求償、律師費市府補助

男為愛殺到原鄉部落！持刀行凶後逃逸 依殺人未遂送辦

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

台北吳姓男子與桃園的張姓女子交往，育有1子；日前吳男疑懷疑張女與他人有染，請人載他遠赴宜蘭南澳鄉的金岳部落，找到張女，見到一旁的白姓男子後上前理論，愈講愈氣，取出彈簧刀刺進白男腹部，坐車逃逸，被警方逮捕後依殺人未遂罪嫌送辦。

白姓被害人表示，他與張女只是普通朋友，並沒有男女關係；吳嫌坦承拿刀刺傷人，但只是一時衝動，並不曉得自己刺向哪裡，沒有致人於死的意圖；載吳男到金岳的友人則對吳男持刀一事全不知情，看到吳男行兇也相當震驚。

警方調查，48歲的吳男與34歲的張女生有1子，卻並未結婚，分居台北與桃園；月前吳男發現張女經常前往宜蘭南澳鄉金岳部落，懷疑與他人有染，今年9月6日上午便請友人開車載他到宜蘭原鄉尋找女友。

吳男6日下午1時許到達金岳部落，在村中繞了一會兒，找到張女後看到一旁的白男，懷疑此人便是小王，便下車理論。白男當時喝了點酒，突然被吳男找上也火氣上衝，越吵越兇，吳男無法控制情緒，從口袋取出1把長約25公分的彈簧刀，一刀刺入白男腹部，隨後抽出刀子返車離去。

白男被捅出約10公分深的傷口，甚至臟器外漏，當即報警，警方趕到後協助送往羅東博愛醫院，幸無生命危險；另一方面，警方循線圍捕，下午1時35分在台9線115公里北上路段攔停吳男座車，當場抓獲吳男，依殺人未遂、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦，日前地院裁定收押禁見。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳男請人將他載到金岳部落尋找女友，卻看到一旁的白姓男子，口角中一刀刺入對方腹部，隨後搭車逃逸。記者陳敬丰／翻攝
吳男請人將他載到金岳部落尋找女友，卻看到一旁的白姓男子，口角中一刀刺入對方腹部，隨後搭車逃逸。記者陳敬丰／翻攝
吳男使用的彈簧刀，長約25公分，刃長10到15公分。記者陳敬丰／翻攝
吳男使用的彈簧刀，長約25公分，刃長10到15公分。記者陳敬丰／翻攝
台北吳姓男子懷疑女友與他人有染，殺到宜蘭原鄉部落，一刀刺進懷疑對象的腹中，遭依殺人未遂罪嫌送辦。記者陳敬丰／翻攝
台北吳姓男子懷疑女友與他人有染，殺到宜蘭原鄉部落，一刀刺進懷疑對象的腹中，遭依殺人未遂罪嫌送辦。記者陳敬丰／翻攝

宜蘭 殺人 南澳

延伸閱讀

宜蘭綠營立委參選人拋勞工政見 併年資、訂颱風假給薪

「到你媽墳頭談」宜蘭男不滿情敵挑釁 糾眾群毆涉殺人未遂

影／工作分配不均引殺機！ 新北警衛與清潔工互毆亮刀見血

清除土石交通仍未恢復 宜蘭南澳鄉碧候溫泉持續休園

相關新聞

男為愛殺到原鄉部落！持刀行凶後逃逸 依殺人未遂送辦

台北吳姓男子與桃園的張姓女子交往，育有1子；日前吳男疑懷疑張女與他人有染，請人載他遠赴宜蘭南澳鄉的金岳部落，找到張女，見...

補習班美語老師怕「斷糧」 竟當自耕農種出市值250萬元大麻

來自加拿大35歲陳嫌，在母國有吸食大麻習慣，今年初來台擔任美語補習班教師，竟非法進口大麻種子，在苗栗租屋處栽種、吸食，警...

板橋幼兒園疑餵藥案…高檢署認調查不完備 發回新北檢續查

板橋某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥，新北地檢署不起訴彭姓園長等9名教保員。部分家長聲請再議，高檢署認為一審偵查有調查不完備之...

南打持長槍搜索 台南開發業者指員工心靈受創 今按鈴提告

台南一建設開發公司指控上月28日遭南打及維安人員粗暴搜索過程，致員工心靈受創，請長假不敢上班，質疑執法過當，下午2時委由...

北巿夫妻檔受檢藏大麻菸草、菸彈 車內飄草味露餡遭逮

張男、余男夫妻檔日前駕駛汽車行經台北市中山區建國北路遭遇員警攔檢，因車內飄出毒品大麻獨特的「草味」，員警進一步查驗，當場...

影／跟女友談分手遭搶話筒 台中KTV少年憤持蝴蝶刀刺死18歲男

台中市梧棲區一家KTV今晨發生1死1傷命案！陳姓少年與女友電話談分手，不滿女友話筒遭18歲王姓友人搶走，雙方起口角相約談...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦