北市中山區多棟民宅傾斜 疑又是建案施工損鄰

台北市中山區大直街巷弄今晚多棟大樓傾斜，警方初步了解，大樓附近建案在施工開挖地下連續壁最後一層工程時，疑因土質問題導致地基不穩，造成民宅傾斜。

台北市警消晚間8時34分獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜，出現磁磚、牆壁龜裂，警消派員到場，發現建案工地旁的5至6棟大樓受影響，立即拉警戒線，並疏散25戶，無人受傷。目前住戶先疏散到實踐大學。

警方初步了解，新建工地的工程人員開挖地下連續壁最後一層時，疑因土質問題導致地基不穩定，造成旁邊民宅傾斜且地基變形，出現可能倒塌狀況，消防車已持續針對建案基地灌水，協助穩定地質。

民進黨台北市議員陳怡君第一時間赴事故現場，勘災後發布新聞資料表示，附近民眾提及晚間曾聽見「蹦」聲響，工地先緊急疏散工人，才通知住戶。

她說，附近民眾提到此建案動工後，住家就有龜裂狀況，已多次向建商反映，但都無處理，市府主管機關也無作為，才釀成此狀況，要求市府清查受災戶狀況，並立刻協助安置。