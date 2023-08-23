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台南情侶派出所前爭吵...女拒離被請進所 卻忘了身上攜毒被送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一對情侶在大林派出所前爭吵，驚動警員查看排解後，吳女拒絕和男友一起離開，被請到所內休息，卻因神情有異遭詢問，只好交出藏在貼身衣物中的安非他命毒品。警方依毒品罪嫌將她移送法辦。

警方調查，38歲吳女和男友本月20日晚上在台南市南區大林派出所前爭吵，音量很大，驚動值班警員查看排解，且確認男方無違法後，讓他離開。

不過，吳女仍在氣頭上，拒絕和男友同行，警方就請吳女先到派出所休息，吳女反而因為神情有異遭到盤詢，只好交出藏在貼身衣物中的4小包安非他命重3.26公克及吸食器，吳女尿液也出現毒品反應，警方詢問後依毒品罪嫌送辦。

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台南市一對情侶在大林派出所前爭吵，吳女（中）拒絕和男友一起離開，被請到所內休息因神情，警方查出她涉嫌持有毒品法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市一對情侶在大林派出所前爭吵，吳女（中）拒絕和男友一起離開，被請到所內休息因神情，警方查出她涉嫌持有毒品法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 情侶

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