台南情侶派出所前爭吵...女拒離被請進所 卻忘了身上攜毒被送辦

台南市一對情侶在大林派出所前爭吵，驚動警員查看排解後，吳女拒絕和男友一起離開，被請到所內休息，卻因神情有異遭詢問，只好交出藏在貼身衣物中的安非他命毒品。警方依毒品罪嫌將她移送法辦。

警方調查，38歲吳女和男友本月20日晚上在台南市南區大林派出所前爭吵，音量很大，驚動值班警員查看排解，且確認男方無違法後，讓他離開。

不過，吳女仍在氣頭上，拒絕和男友同行，警方就請吳女先到派出所休息，吳女反而因為神情有異遭到盤詢，只好交出藏在貼身衣物中的4小包安非他命重3.26公克及吸食器，吳女尿液也出現毒品反應，警方詢問後依毒品罪嫌送辦。

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