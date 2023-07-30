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八八會館案主嫌郭哲敏泰國落網 8月押回台

聯合報／ 記者柯毓庭廖炳棋李易昌張宏業／連線報導

「88會館」負責人郭哲敏涉巨額地下匯兌洗錢遭通緝，日前在泰國曼谷落網，預計八月初押解返台。本報資料照片
「88會館」負責人郭哲敏涉巨額地下匯兌洗錢遭通緝，日前在泰國曼谷落網，預計八月初押解返台。本報資料照片
檢調偵辦「八八會館」有重大進展，調查局掌握涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏，藏身在泰國首都曼谷，廿七日調查局透過泰國移民局在郭的住處將其逮捕，目前收容在泰國司法單位，由於泰國正放六天連假，公務員沒上班，預計八月七日前由刑事局赴泰國進行人犯移交。

為掌握檢警掃蕩地下匯兌情資，郭哲敏與三蘆角頭「鱸鰻」林秉文、「華少」鍾興樺在台北市信義區開設高檔招待所「八八會館」，常邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴，郭哲敏後來與鍾興樺因水錢分潤問題內訌，沒多久就被檢舉涉及洗錢，全案發動偵查後，警政高官出入有女陪侍的招待所畫面流出，引爆「八八會館之亂」。

「88會館」負責人郭哲敏涉巨額地下匯兌洗錢遭通緝，日前在泰國曼谷落網，預計八月初押解返台。圖／調查局提供
「88會館」負責人郭哲敏涉巨額地下匯兌洗錢遭通緝，日前在泰國曼谷落網，預計八月初押解返台。圖／調查局提供
郭哲敏在檢警搜索前，疑有人通風報信提早離境，在東南亞流竄，被調查局列為重大外逃通緝犯，台灣護照被註銷，他透過管道買到一本柬埔寨護照，消息指出，郭熟知不少檢警與「八八會館」股東往來秘辛，有人擔心郭返台爆料，正透過管道希望泰國將郭遣送柬國。

由於泰國目前正在放連假，最高檢察署為防止郭哲敏押解過程生變，本周將召集新北地檢署研議對策，確保泰國警方能順利將郭移交給我司法機關：郭被洩密案目前由新北檢調查，官警瀆職案由台北地檢署偵辦。

據調查，名模錢帥君男友郭哲敏二○一八年經營線上博弈集團，指派手下進行地下匯兌洗錢，由親信杜韋蓁擔任大帳房，該集團經手匯兌金額至少上百億元，但檢方清查掌握至少廿七億元，估計不法獲利上億元。

檢方指出，郭哲敏後來勾結詐騙集團，二○二○年與創立PG Talk的林秉文合作，讓郭能將詐騙所得的PG點數，在PG Talk上兌換成台幣或虛擬貨幣，藉此手法洗淨詐騙所得，新北檢依違反銀行法等罪起訴林秉文共十八人。

「八八會館風暴」扯出警政署前政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋無償接受招待，黃被移送檢評會評鑑，檢評會認為黃違反檢察官倫理規範，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理；警政署另認定陳檡文等廿六名警官不當接受招待，均懲處調職。

泰國 詐騙集團 司法 地下匯兌 檢察官 陳檡文 虛擬貨幣 黃錦秋 柬埔寨

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