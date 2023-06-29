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贓款匯錯 詐團嗆不還殺全家

聯合報／ 記者柯毓庭／新北報導

參與詐騙集團的許男與黃女為了討回集團「手滑」給錯帳戶、被匯到楊女戶頭的贓款90萬，多次傳訊楊女，並到她家暴力討債，被新北地檢署依恐嚇取財未遂等罪起訴。圖／聯合報系資料照
參與詐騙集團的許男與黃女為了討回集團「手滑」給錯帳戶、被匯到楊女戶頭的贓款90萬，多次傳訊楊女，並到她家暴力討債，被新北地檢署依恐嚇取財未遂等罪起訴。圖／聯合報系資料照
新北市楊姓女子戶頭去年莫名被匯入九十萬元，事後被許姓男子、黃姓女子頻傳簡訊恐嚇，甚至住處潑漆恐嚇，楊女嚇到搬離住所，報警才知竟是詐騙集團行騙時給錯帳戶，贓款誤匯入她戶頭，事後僱許、黃二人討債。新北地檢署依恐嚇取財、組織犯罪起訴許男和黃女，持續追查幕後詐騙集團。

檢方調查，楊女去年十月十日被詐騙集團騙走十二萬八千元，四天之後，詐團在詐騙他人時不慎「手滑」，誤將楊女帳戶給了另名被詐騙陳姓民眾，陳匯款九十萬後報警，楊女見戶頭莫名多出九十萬，還被列為警示帳戶，也直奔警局報案。

詐團事後發現給錯帳戶，為了追回九十萬贓款，以四萬五千元僱許男與黃女「討債」，兩人多次傳送訊息給楊女，恐嚇「小心你的家人跟店鋪」、「在計畫，如何綁架你家人」，楊女原本不予理會，許男和黃女同月十八日凌晨與晚間兩度前往楊女住所潑漆，寫上「不還錢殺全家」等恐嚇字眼；六天後再到楊女住所，恫嚇楊女公公，轉達告知楊女「不還錢就砸住所」。

楊女嚇得搬離住所，將小孩送到丈夫老家後報警，警方查出恐嚇電話是來自一名曾被詐團囚禁的被害人手機，調監視器查出許男和黃女身分；二人到案坦承參與詐騙集團，為四萬五千元向楊女暴力討債。檢方偵結後依恐嚇取財未遂、組織犯罪條例等罪起訴兩人。

詐騙集團 恐嚇 討債 潑漆 贓款 監視器

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