影／端午加量不加價 網路賣毒品咖啡包 警佯裝釣客逮人

販毒集團以飲料店名義，在通訊軟體涉嫌打出「蓋世英雄」限量供應，且消費滿萬送千販賣毒品咖啡廣告。新北市金山警分局布線蒐證，查出任男將到桃園一處釣蝦場交易，喬裝釣客埋伏，當場將他逮捕，帶回偵詢後，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

金山警分局今天表示，偵查隊員警網路巡邏時，在通訊軟體「FaceTime」發現有「料老大冷飲店」的廣告，出現蓋世英雄飲品端午佳節全面加量不加價，價格分5000、3000、2000元，且消費滿萬送千優惠持續中等可疑文字，懷疑是販毒集團在賣3級毒品K他命及咖啡包。

員警蒐證並及剖析毒販成員術語，得知20多歲任男25日會外出「送貨」，並在桃園市中壢區一處釣蝦場交易。員警到場埋伏及喬裝釣客，在停車場看任男出現，偽裝釣客員警向他使了一個眼色，任男就認定對方是買家，催促快點交易，一手交貨一手交錢。

員警隨後表明身分，並在任男身上發現K他命11包（毛重25公克）、毒品咖啡包40包（毛重190公克）。任男辯稱只是代為運送毒品交貨，網路訊息、5000、3000、2000，分別是大、中、小包的價格，每賣出1包他可以抽取1成當利潤，每月獲利7、8萬元。

金山警分局表示，暑假快到了，販毒集團蠢蠢欲動，誘使青少年吸毒謀取不法利益，警方將持續強化情資蒐集，針對可疑網路消息加強查緝，溯源打擊販毒集團，保護青少年的健康與安全。