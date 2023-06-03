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藥頭吸收少年當毒品外送「小蜜蜂」 北市少年隊循線逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

暑假即將來臨，台北市少年警察隊最近破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下「小蜜蜂」康姓、郭姓、李姓與賴姓等4名少年到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。少年隊長吳坤安表示，警方絕不容許犯罪集團利用少年犯罪，將持續清查少年遭黑道幫派、詐騙與販毒集團吸收與利用。

北市少年隊與新北市板橋分局日前成立專案小組，聯手追緝詐騙集團車手時，意外發現集團成員經常外叫「小蜜蜂」碰面，進一步追查，發現以張姓犯嫌為首的販毒集團，仿效時下流行的網路外送平台，以「微信」、「Line」等網路通訊軟體標榜「外送到你家」、「24小時提供服務」等標語販售毒品。

張嫌等人吸收少年擔任「小蜜蜂」，以機車運送毒品到指定地點交易，範圍遍及大台北地區，警方蒐證跟監數月確認犯嫌身份及犯罪分工後，日前在新北市蘆洲區等地執行搜索、拘提，掃盪張姓藥頭及旗下「小蜜蜂」康姓、郭姓、李姓與賴姓等4名少年到案。

警方在張嫌等人使用的機車置物箱，查扣新興毒品咖啡包54包、FM2藥丸152顆等，詢後依毒品、少年事件處理法，分別移送新北地檢署、新北地院少年法庭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年警察隊破獲網路販毒集團，掃盪張姓藥頭及旗下少年「小蜜蜂」到案，並查獲毒品咖啡包、FM2藥丸等毒品。記者廖炳棋/翻攝

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