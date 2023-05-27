台南70歲清潔工餓肚也要吸毒 1理由讓員警嘆氣了

台南永康警分局員警前晚盤查毒品人口時，見70歲施姓男子騎車逆向經過，盤查發現皮夾有1小包安非他命。他長年吸毒未成家，靠清潔工作維生，賺的錢卻都拿去買毒，警方帶回詢問後依毒品罪送辦，也感慨告誡「戒毒才能安享晚年！」

據了解，施姓男子年輕時就開始吸食毒品至今，一直未婚孓然一身卻還吸毒，寧可餓肚子也要吸毒，吸到健康不佳、營養不良，還稱「吸毒才能讓自己感覺舒服點」。

永康分局復興派出所員警25日晚間巡邏到榮總台南分院門口，發現46歲吳姓男子騎車載43歲馬姓男子前往牽車，吳違規跨越雙黃線，上前盤查發現兩人雖有毒品前科，身上均無違禁品僅對交通違規開罰。

吳男離開後，曾涉毒案的54歲楊男經過向警方說「吳在永康有很多警察找！」員警趕緊追上前，再次確認所涉及的案件都有配合到案。

同時警方驚覺這或許是「調虎離山」之計，立即又折返，發現楊姓、馬姓男子還留在原處，此時施姓男子騎車逆向朝二人方向，便一併盤查，發現施也是毒品列管人口。

據了解，施姓男子看到警方上前盤查時，神色緊張，雙手不停顫抖，員警要他將皮夾打開時，堅持不將中間拉鍊夾層拉開，經命令將拉鍊打開後，發現1包安非他命，毛重0.31克，立即帶回調查，依毒品罪嫌移送地檢偵辦，訊後獲請回。

警方表示，其餘相關人是否欲購買毒品，將進一步清查可疑人口，並溯源查毒品流向。