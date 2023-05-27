快訊

Netflix比其他OTT平台「貴翻倍」值得嗎？寄生蟲改訂閱單人方案見1規則更氣：是在逼我？

新光經營權大戰 吳東進給吳東亮家書「不希望你我成為家族罪人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南70歲清潔工餓肚也要吸毒 1理由讓員警嘆氣了

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局員警前晚盤查毒品人口時，見70歲施姓男子騎車逆向經過，盤查發現皮夾有1小包安非他命。他長年吸毒未成家，靠清潔工作維生，賺的錢卻都拿去買毒，警方帶回詢問後依毒品罪送辦，也感慨告誡「戒毒才能安享晚年！」

據了解，施姓男子年輕時就開始吸食毒品至今，一直未婚孓然一身卻還吸毒，寧可餓肚子也要吸毒，吸到健康不佳、營養不良，還稱「吸毒才能讓自己感覺舒服點」。

永康分局復興派出所員警25日晚間巡邏到榮總台南分院門口，發現46歲吳姓男子騎車載43歲馬姓男子前往牽車，吳違規跨越雙黃線，上前盤查發現兩人雖有毒品前科，身上均無違禁品僅對交通違規開罰。

吳男離開後，曾涉毒案的54歲楊男經過向警方說「吳在永康有很多警察找！」員警趕緊追上前，再次確認所涉及的案件都有配合到案。

同時警方驚覺這或許是「調虎離山」之計，立即又折返，發現楊姓、馬姓男子還留在原處，此時施姓男子騎車逆向朝二人方向，便一併盤查，發現施也是毒品列管人口。

據了解，施姓男子看到警方上前盤查時，神色緊張，雙手不停顫抖，員警要他將皮夾打開時，堅持不將中間拉鍊夾層拉開，經命令將拉鍊打開後，發現1包安非他命，毛重0.31克，立即帶回調查，依毒品罪嫌移送地檢偵辦，訊後獲請回。

警方表示，其餘相關人是否欲購買毒品，將進一步清查可疑人口，並溯源查毒品流向。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

70歲孤男一輩子餓肚也要買毒，一句解釋員警嘆氣了。圖／警方提供
70歲孤男一輩子餓肚也要買毒，一句解釋員警嘆氣了。圖／警方提供
70歲孤男一輩子餓肚也要買毒，一句解釋員警嘆氣了。圖／警方提供
70歲孤男一輩子餓肚也要買毒，一句解釋員警嘆氣了。圖／警方提供

毒品 吸毒

延伸閱讀

警攔車查獲毒品通緝犯 車內4人詭辯互不認識

影／台中大里年輕人半暝群聚拉K 5男1女全到案

接獲群聚吸毒報案兩度錯失緝捕機會 台中兩警員受懲處

吸安又喝神仙水口吐白沫 疾管署官員一句話隔天才送醫…他最後慘死

相關新聞

林淑雅告別式總統親頒褒揚令 兄悼妹：連生命結束都彰顯利他精神

興富發建案塔吊吊臂10日掉落在台中捷運軌道，釀1死10傷，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，今天在嘉義市立殯儀館舉行...

弘仁會成員闖紅燈遭新北警攔 一旁幫眾起鬨「大哥慢走」

竹聯幫仁堂弘仁會幫派成員周男，23日凌晨他開車行經新北市蘆洲區長榮路闖紅燈被警攔下，一查赫見他是通緝犯，經附帶搜索車內查...

台南70歲清潔工餓肚也要吸毒 1理由讓員警嘆氣了

台南永康警分局員警前晚盤查毒品人口時，見70歲施姓男子騎車逆向經過，盤查發現皮夾有1小包安非他命。他長年吸毒未成家，靠清...

求打麻醉遭拒 桃園男大鬧急診咆哮醫師「你有沒有醫德」

桃園一名男子昨晚身體不舒服到醫院就診，因爲拿別的醫院診斷書要求醫師打麻醉遭拒，與醫師發生嚴重爭執，大罵對方「有沒有醫德」...

攜帶瓦斯槍彈到台南地院被查獲 男稱陪同友人法律諮詢

27歲曹姓男子4月21日攜帶瓦斯手槍1支、彈匣等至台南地院，經西側安檢門安檢時被查出，他聲稱是攜槍前往商店檢查瑕疵後，陪...

五億高中生案 賴母又被起底偷香蕉辯稱要養公公

台中繼承五億賴姓高中生墜樓身亡事件仍不明，賴的母親和公公亂倫生子、國籍問題一一被揭露，有媒體報導昨賴家四子女發出聲明，包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦