快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提供上百萬顆感冒藥錠製成安毒 主嫌牟利6千萬重判15年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子年前提供上百萬顆含假麻黃鹼的感冒藥錠，交由莊姓製毒師製造二級毒品甲基安非他命販售牟利，去年8月間莊男遭警方查獲，一審被判7年，陳男隨後落網。台南地院今天下午宣判，認主導地位的陳男犯共同製造二級毒品，判處15年，追繳未扣案犯罪所得6554萬多元。

檢警調查，陳與莊及通緝中的王姓男子自2022年5月31日前某日起，約定由陳提供含假麻黃鹼的感冒藥錠，莊則在學甲區將感冒藥錠製造甲基安非他命，王則依指示在陳、莊兩人間運送感冒藥錠、收取製成毒品並交付報酬。

檢警追查，陳指示王在台南交付數量不詳的感冒藥給莊，莊製造甲基安非他命12公斤後，同年6月2日由王轉交陳。陳接洽買家，在永康交流道附近以每公斤105萬元的價格，販賣給北部友人。

此外，陳同年6月29日至7月1日前，指示王在永康區商務會館，交付121萬7254顆感冒藥錠給莊。待莊將製造完成的甲基安非他命分3公斤、20公斤、10.474公斤、17.9公斤共4次，在中西區遊戲場內，由王轉交陳，並由陳陸續親自或指示王分次交付製造報酬1790萬元給莊。陳再接洽買家，在永康交流道附近以相同價格分次販賣給北部友人。

台南地院指出，依莊證述及其和陳之間FaceTime對話訊息內容，可佐證兩人合作模式，是由陳提供含有假麻黃鹼的感冒藥錠，由莊製造成甲基安非他命後交付陳，再按約定各分得毒品並取得報酬。陳辯稱，僅收取部分製成的毒品並不可採。

台南地院表示，陳違反毒品危害防制條例中製造二級毒品罪及販賣二級毒品罪，並從重以製造二級毒品罪論處。

台南地院審酌，陳正值中壯年，不思以正當方式獲取金錢，竟漠視國家嚴禁毒品規範，與莊大量製造二級毒品、販賣二級毒品謀取不法利益，助長施用毒品的歪風，造成毒品氾濫，所製造及販賣二級毒品流入市面，殘害國民身體健康，對社會秩序法益侵害重大，應予嚴懲。

另考量陳製造、販賣毒品的種類、數量、金額龐大，偵查中否認犯行，審理時僅坦承部分犯行，兼衡他在本案居於主導地位等一切情狀，認他共同犯製造二級毒品罪處15年，扣案犯罪所得100萬元沒收，追徵未扣案犯罪所得6554萬多元。

去年8月，台南警方動員霹靂小組前往學甲製毒工廠，利用堆高機破門而入，查扣安非他命成品、半成品及各式製毒工具，當場逮捕莊姓製毒師。圖／讀者提供
去年8月，台南警方動員霹靂小組前往學甲製毒工廠，利用堆高機破門而入，查扣安非他命成品、半成品及各式製毒工具，當場逮捕莊姓製毒師。圖／讀者提供

毒品 感冒 台南

延伸閱讀

賓士車主3度酒駕酒精濃度一次比一次高 法官重判6月罰20萬

男吸安又喝神仙水口吐白沫 疾管署公務員「一句話」不讓他送醫慘死

男子求賺快錢8000元運毒 駕車違規紅燈右轉遭攔露餡

影／4移工想減肥老家買藥輸台 有毒品成分全送辦

相關新聞

偷「輪胎大王」骨灰罈！揚言毀掉勒贖6000萬元 前司機出面懺悔了

彰化縣知名正新輪胎創辦人羅結骨灰罈被前司機凃男夥同友人張男子盜走，再向羅家勒贖六千萬元，今天凃男等3人被彰化地方法院依恐...

接獲群聚吸毒報案兩度錯失緝捕機會 台中兩警員受懲處

台中市議員江和樹上午爆料，指民眾22日凌晨發現在大里區的嘟嘟房大里站停車場有人聚集吸毒，但是報警後，警方巡邏車雖抵達，但...

北市酒店外破窗擄人痛毆追債 警逮天道盟分子5人

酒店幹部林姓男子因與盧姓男子有金錢糾紛，日前率眾到台北市某酒店外將盧男當街擄走，帶到新北市三重區民宅內毆打，逼簽本票後釋...

分手後約520見面歸還物品 男子當街持槍逼前女友復合

5月20日當天凌晨3時許，新北市板橋區龍泉街卻有一對男女當街衝突，男子還當街拿出槍枝，女子友人嚇得趕緊報案，海山分局新海...

飛龍瀑布3人失蹤 空拍機與攔截點巡查均一無所獲

10人溯溪團挑戰屏東飛龍瀑布因溪水暴漲受困，案發至今已第5天，仍有3名失蹤者尚未尋獲。搜救人員今天執行空拍機與攔截點巡查...

提供上百萬顆感冒藥錠製成安毒 主嫌牟利6千萬重判15年

陳姓男子年前提供上百萬顆含假麻黃鹼的感冒藥錠，交由莊姓製毒師製造二級毒品甲基安非他命販售牟利，去年8月間莊男遭警方查獲，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦