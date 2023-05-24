提供上百萬顆感冒藥錠製成安毒 主嫌牟利6千萬重判15年

陳姓男子年前提供上百萬顆含假麻黃鹼的感冒藥錠，交由莊姓製毒師製造二級毒品甲基安非他命販售牟利，去年8月間莊男遭警方查獲，一審被判7年，陳男隨後落網。台南地院今天下午宣判，認主導地位的陳男犯共同製造二級毒品，判處15年，追繳未扣案犯罪所得6554萬多元。

檢警調查，陳與莊及通緝中的王姓男子自2022年5月31日前某日起，約定由陳提供含假麻黃鹼的感冒藥錠，莊則在學甲區將感冒藥錠製造甲基安非他命，王則依指示在陳、莊兩人間運送感冒藥錠、收取製成毒品並交付報酬。

檢警追查，陳指示王在台南交付數量不詳的感冒藥給莊，莊製造甲基安非他命12公斤後，同年6月2日由王轉交陳。陳接洽買家，在永康交流道附近以每公斤105萬元的價格，販賣給北部友人。

此外，陳同年6月29日至7月1日前，指示王在永康區商務會館，交付121萬7254顆感冒藥錠給莊。待莊將製造完成的甲基安非他命分3公斤、20公斤、10.474公斤、17.9公斤共4次，在中西區遊戲場內，由王轉交陳，並由陳陸續親自或指示王分次交付製造報酬1790萬元給莊。陳再接洽買家，在永康交流道附近以相同價格分次販賣給北部友人。

台南地院指出，依莊證述及其和陳之間FaceTime對話訊息內容，可佐證兩人合作模式，是由陳提供含有假麻黃鹼的感冒藥錠，由莊製造成甲基安非他命後交付陳，再按約定各分得毒品並取得報酬。陳辯稱，僅收取部分製成的毒品並不可採。

台南地院表示，陳違反毒品危害防制條例中製造二級毒品罪及販賣二級毒品罪，並從重以製造二級毒品罪論處。

台南地院審酌，陳正值中壯年，不思以正當方式獲取金錢，竟漠視國家嚴禁毒品規範，與莊大量製造二級毒品、販賣二級毒品謀取不法利益，助長施用毒品的歪風，造成毒品氾濫，所製造及販賣二級毒品流入市面，殘害國民身體健康，對社會秩序法益侵害重大，應予嚴懲。