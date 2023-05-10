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頻傳槍擊案 綠議員要求新北市府不要再忽視自製槍枝
新北近期不斷發生槍擊案，民進黨籍市議員林秉宥指出，走私槍枝減少，但新北槍擊案還是很多，現在私下自製槍枝才是主流，呼籲市府不要再忽視。新北市警察局表示，除了原有偵查外，配合多管道查察與約制，減少槍枝的出現。
林秉宥表示，今天新店、五股都有槍擊案，包含侯友宜去新加坡也有2件，他今天帶了很多道具，對於槍枝管制，因為台灣輕工業很發達，現在直接做真槍，不需要去買假槍改，不能因為沒看過這就是改造槍械，也不要只會查玩具槍廠商。
林秉宥認為，新北市是金屬跟五金加工重鎮，現在走私槍枝減少，但槍擊案還是很多，警察還在查模擬槍低動能玩具槍等，久久才查到一件非法工廠，現在私下自製槍枝才是主流，不要再忽視，市府沒有注意到殺人的東西，還停留在市長過去40年的刑警經驗，全國的治安要解決，不要找錯對象。
新北市警察局長廖訓誠表示，對於槍枝查緝部分，新北警除了原有的偵查外，更配合多管道查察與約制，來查緝地下兵工廠與進口走私，並約制相關業者，來減少槍枝的出現。
廖訓誠表示，另查察低動能氣動遊戲業（玩具槍業）是防制有心業者私下販賣違法商品，提醒民眾勿無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，依法可能違反社會秩序維護法第65條第三項規定「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者。」最多被拘留3日或開罰最高1.8萬元。
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