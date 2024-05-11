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日駐台人員祖父百年前曾擔任苗栗後龍國小校長

中央社／ 台北11日電

日本台灣交流協會經濟室長龜田陽正將離任返日，他與台灣的緣分不限於外交工作；百年前，他的祖父曾擔任後龍農業補習學校校長，也就是現在的後龍國小，龜田的父親也是出生於苗栗後龍的「灣生」。

龜田2021年11月27日到後龍國小代父尋根，也見證自己和台灣的跨世代情誼，讓當時後龍國小校長林信全感到驚喜，「真的是場奇蹟」。

日本台灣交流協會昨天在臉書發文表示，協會經濟室室長龜田陽正2021年赴任到台灣，即將離任返回日本；龜田的祖父在1914年至1934年間曾經在苗栗縣的學校擔任校長，他父親也是在苗栗後龍出生的「灣生」，父親在龜田來台前，曾交代兒子要代替自己尋根，找到當年「龜田校長」在台灣留下的軌跡。

日本台灣交流協會指出，龜田與友人分享祖父與父親的故事，有台灣人隨即幫忙安排前往苗栗，並協助擔任嚮導。2021年11月27日，龜田在當地人的協助下拜訪了祖父曾擔任校長的後龍農業補習學校，也就是現在的後龍國小。

龜田拜訪學校當天是周六，當時校長林信全親自迎接並介紹校園，也拿出許多近百年前的業務日誌等資料，龜田的祖父「龜田昌樹」姓名清楚在字裡行間出現。

林信全說，100年前龜田的祖父在這裡擔任校長時，不僅教書，還教會當地人農業的基礎，也因此讓這裡成為生產稻米等多種農產的土地，沒想到100年以後龜田校長的孫子會再回到後龍，「真的是場奇蹟」。

日本台灣交流協會表示，龜田短暫返回日本時曾向他父親報告整段故事，龜田的父親非常高興，雖然在數個月後離開人世，但在龜田心中也算是趕在最後盡到了一份孝心。

日本台灣交流協會

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