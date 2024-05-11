駐美官員投書報紙 籲支持台灣參與WHA

第77屆世界衛生大會27日在瑞士日內瓦舉行。駐洛杉磯辦事處長紀欽耀近日投書2家當地報社，呼籲美國各界支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

南加州媒體「比佛利報」 （Beverly Press）、「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下21家城市週報近日刊登紀欽耀的投書。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀在投書中強調， COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。台灣在疫情初期迅速果斷的應對，顯示其察覺疫情及快速應變的能力。

文章指出，透過承認台灣的專業知識和貢獻，國際社會可以強化集體決心，讓全球共同捍衛公共衛生，並維護公平和包容的原則。

紀欽耀呼籲，2024年世界衛生日主題是「我的健康，我的權利」，世界衛生組織必須認識到台灣2300萬人民權利及其對全球公共衛生的重大貢獻。

紀欽耀表示，支持台灣在即將舉行的第77屆世界衛生大會和世衛組織所有會議中的應有地位，這不僅是公平問題，也是強化全球衛生安全和韌性戰略上的需要。