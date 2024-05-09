母親節將至 陳建仁：研擬更有彈性育嬰留停制度

母親節將至，行政院長陳建仁今天表示，為減輕育兒照顧負擔，政府近年擴充公共化幼兒園、提高育兒津貼等政策，建構更完善的職場環境，勞動部也正研擬更有彈性的育嬰留職停薪制度，規劃不少於5日期間的育嬰留停方案。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，隨著時代變遷，現在社會對於母職定義更為多元，不僅母親、父親、祖父母都可能肩負養育孩子成長的重要角色。

陳建仁指出，為了減輕育兒照顧負擔，政府近年透過擴充公共化幼兒園、提高育兒津貼等政策，積極營造國內生養環境，民國113年起將每名幼兒托育費用由原先控制在家庭可支配所得10%到15%降低為5%到10%，送托公共托育機構者，每月補助由新台幣5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元，展現政府支持育兒家庭的決心。

陳建仁提到，為了幫助雙親在工作與家庭取得平衡，政府自110年起提高育嬰留職停薪期間薪資補助所得替代率至8成，並彈性放寬申請條件，根據112年受僱勞工申請育嬰留職停薪津貼統計初次核付人數共9萬多人，較109年7萬6711人上升17.4%，其中女性增加7個百分點，男性增加63個百分點，顯示相關政策有效鼓勵男性參與家庭照顧，減輕女性照顧負擔。

陳建仁指出，而勞動部也正在研擬更有彈性的育嬰留職停薪制度，規劃不少於5日期間的育嬰留停方案，並鼓勵事業單位積極加入試辦，建構更完善的職場環境，務實滿足有家庭照顧需求的受僱者。

陳建仁強調，母親是家庭溫暖泉源，也是家庭重要支柱之一，邀請大家在特別日子記得停下腳步，對母親及擔任母職照顧者表達最深感謝與祝福，謝謝其對家庭子女辛勞付出，期勉各界以實際行動體貼母親無私的愛與寬容，「母親節快樂」。