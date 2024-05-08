農產品市場交易法初審 壟斷、操控價格罰則無共識

立法院經濟委員會今天初審農產品市場交易法第35條修正草案，針對違反壟斷或價格操縱行為，及散播影響農產品交易價格不實訊息的罰鍰，立委提案建議從現行最高罰新台幣30萬元，提高到3000萬元及1000萬元。因立委與農業部無共識，條文保留送協商。

立院經濟委員會今天審查113年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等3案，以及審查民進黨立委陳冠廷提出農產品市場交易法第35條條文修正草案。

現行農產品市場交易法第35條規定，農產品交易若遭到壟斷、惡意操縱價格，或故意變更質量，謀取不正當利益，處6萬元以上30萬元以下罰鍰；故意散播影響農產品交易價格之謠言或不實訊息，足生損害農產品運銷秩序，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

陳冠廷表示，網路時代下，社群媒體影響力及傳遞訊息非常快速，尤其是惡意的訊息會造成非常大恐慌，導致農產品價格快速波動，但現行的罰則過輕，恐變相鼓勵散播影響農產品交易價格之謠言或不實訊息。對於有意操縱，處罰過於輕微，無法達到嚇阻效果，且犯行所得高於罰則，當然就有更多人鋌而走險。

因此，他建議，應將現行最高罰新台幣30萬元，分別提高到3000萬元及1000萬元，才足以遏止相關行為之發生。

農業部代理部長陳駿季表示，最高罰鍰部分，應考量各種法律罰鍰之間的衡平性。

列席的法務部參事林豐文說明，應考量國家對人民財產權限制應符合比例原則，及違反行政法之義務的罰鍰，得視情節輕重而定之。他並建議，若以農產品生產及驗證管理法第27條及糧食管理法第18條的罰則來看，應有衡平性的考慮，若要提高上限，也應一併把下限提高。

民進黨立委蔡易餘表示，可以先修農產品市場交易法，其餘2個法日後再配合修正。國民黨立委楊瓊瓔說，法修了必須可以執行，最重要的是後面的執行，怎麼訂至少宣示性效果。

對於農業部建議最高罰則訂在60萬元，陳冠廷不能接受，認為還是過輕，其他朝野立委也認為應在多所考量。會議主席，民進黨立委賴瑞隆裁示，條文保留送協商，農業部必須提出相關說明，供立委協商時參考。