房屋鑑定與多元都更 新北全力協助住戶遠離危險

震後建築物牆面受損。 圖／新北市政府都市更新處提供

113年4月3日上午發生芮氏規模7.2地震，建築物可能有磁磚掉落、耐震不足或傾斜等疑慮，新北市政府提供多元都市更新方案，包含一般都市更新、危老重建、簡易都更、防災都更與整建維護，民眾可視建築物結構鑑定結果、個案基地條件與整合情形，選擇適宜的重建或整建維護方案。

震後市府主動出擊 前往社區召開都更說明會地震發生後，新北市政府都市更新處和新北住都中心一同前往社區召開重建說明會，在會上社區住戶對於政府能夠提供什麼協助及補助費用內容最為關心，市府也給予多元處理方案建議。目前已針對新北市境內獲得紅、黃單的社區安排13場社區說明會，分別在土城、中和、永和、新店、三重、五股、新莊、八里、汐止等9個行政區，將陸續依工務局發布情形給予社區協助。

震後市府前往社區召開重建說明會。 圖／新北市政府都市更新處提供

磁磚雨落下 整維單案撥千萬補助新北都更處表示，目前已有多處社區來電表示外牆磁磚掉落，社區可來洽詢整建維護經費補助，補助內容包含建築物立面修繕、耐震補強與增設電梯，每案原則補助總經費50%、上限1200萬元，如符合相關資格者可提高為每案補助總經費75%、上限1500萬元，亦提供整建維護專業輔導團隊免費諮詢現勘、召開法令宣導說明會服務。

社區外牆磁磚掉落。 圖／新北市政府都市更新處提供

市府與輔導團隊前往社區勘查。 圖／新北市政府都市更新處提供

結構有疑慮 新北市補強經費協助社區為協助社區瞭解建築物結構安全，新北市工務局提供房屋健檢、建築物耐震能力初步評估與詳細評估鑑定補助，新北都更處亦提供挺安全方案全額出資協助有安全疑慮的建築物辦理海砂屋鑑定；新北市工務局亦可協助民眾向內政部國土管理署申請弱層補強經費補助，經評估須辦理結構補強者，符合者每棟最高補助總經費85%，上限450萬元。

因為0403強震房屋結構受損。 圖／新北市政府都市更新處提供

都更我幫您 580專案計畫幫您都更新北都更處與新北住都中心合作推出「580專案計畫」，協助海砂屋或耐震能力不足且危險的建築物，辦理重建可行性評估、迅行劃定更新地區及啟動公辦都更徵求實施者等重建事宜，專案開跑至今已有10個社區提出申請，針對震損建築物，將評估納入為適用對象。

防災都更2.0PLUS再升級 加速都更引擎新北市現正檢討現行防災都更專案計畫，將修法擴大適用對象，納入紅、黃單震損建物，針對符合停用標準的危險建物同意門檻由90%降低至80%，以原容積1.5倍進行重建，讓住戶遠離危險居住環境；同時針對震損建物啟動迅行劃定更新地區作業，發布後原本80%同意比率門檻將降低至50%同意，市府提供重建誘因，呼籲社區盡早啟動都更重建作業。

相關資訊皆可透過新北市政府都市更新處官網地震專區提供相關資源查詢，或電洽新北市都市更新處(02-29506206)、新北市住宅及都市更新中心(02-29571999)、新北市工務局(02-29603456分機8945)。