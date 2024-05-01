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國安局：去年迄今掌握130萬件假訊息 每週平均3萬件

中央社／ 台北1日電

國家安全局長蔡明彥今天表示，國安局去年迄今掌握的爭議訊息共約130萬件，每一週也會篩濾到約2、3萬件錯假訊息，國安局注蒐到爭議訊息後會初步篩濾，並分析真實性等初步狀況後通報國安會

國安局上午至立法院外交及國防委員會專案報告「強化關鍵基礎設施以因應新型態風險」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢指出，今年1月在網路上流傳副總統當選人蕭美琴有神秘男友的相關輿論，並詢問國安局如何處理及核實相關文章。

蔡明彥答詢，就網路上各種爭議訊息散布，國安局都有透過相關人員及技術全面注意蒐集，國安局也有掌握到此篇文章。

蔡明彥統計，國安局去年迄今掌握到的爭議訊息共有約130萬件，每一個禮拜也會篩濾到約2萬、3萬件錯假訊息，國安局注蒐到爭議訊息後會初步篩濾，並分析真實性等初步狀況後，每週通報約5000、6000則篩濾過的訊息給國安會、行政院，再由各個單位針對各種訊息進一步判定是否處理或回應。

徐巧芯關切，是否有通報網傳蕭美琴相關訊息給相關部門。蔡明彥回應，有通報到國安會，至於是否處理，由權責單位進一步認定，國安局為蒐報單位，不會涉入行政部門後續處理狀況。

徐巧芯最後強調，此文章對台灣聲譽、民眾認知影響重大，若不斷讓民眾接收到錯誤訊息，可能對蕭美琴產生錯誤想法，這對於國家安全一點好處都沒有，因此想再次詢問，國安局是否對此再度通報或建議國安會處置。蔡明彥回應，會依照國安局權責做相關通報與確認。

國安局 國安會 蔡明彥

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