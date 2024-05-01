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內政部：78個政黨5月底前應完成財務申報

中央社／ 台北1日電

內政部今天表示，5月除是民眾及營利事業報稅季，政黨也要辦理財務申報，今年有78個政黨依法應在5月底前完成民國112年度財務申報，若未依限申報，依法可處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

內政部透過新聞稿指出，為確保政黨的財務公開透明，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並委託會計師查核簽證後報送內政部，內政部受理彙整政黨財報後，會將財務報告公開於網路上，讓民眾了解政黨財務運用情形。

內政部提到，今年3月19日已發函，提醒各政黨應在期限內完成財務申報，並留意常見錯誤情形，例如財報的收支科目與會計師查核內容不符、財報金額計算錯誤、政黨運作情形未能呈現於收支明細，以及未依法定書表格式製作財報等情形。

內政部說明，提醒各政黨務必注意時效，避免因疏忽逾期，或未依規定方式完成申報，而遭受高額罰款。

內政部

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