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空污防制區劃設標準擬加嚴 轄內監測站須全數達標

中央社／ 台北30日電

環境部預告修正空氣品質標準，另外也同步加嚴空污防制區劃設標準，須轄內每個監測站都達標才能升級。據資料，目前評估僅PM10在嘉南、屏東、金門有望由三級升級為二級防制區。

環境部昨天預告「空氣品質標準」草案，除國人最為關心的細懸浮微粒（PM2.5）標準，年平均值將由15微克每立方公尺（µg/m3）加嚴至12µg/m3；本次同步加嚴懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）等污染物濃度標準。

環團認為，目前的標準不符合期待，如PM2.5應逐步加嚴至10µg/m3。

環境部大氣環境司長張順欽今天告訴中央社記者，以目前的空氣品質狀況，影響因素包括境外污染物、海上船舶用油等，最重要的是台灣自己的污染防制，在未來幾年的改善作為能否達成；強調加嚴的步調是希望分階段達成，未來也會滾動式檢討。

另外，草案也修正各縣市轄內所有監測站須全數符合標準，才能劃定為二級空氣污染防制區，取代過往以所有測站濃度平均值判定達標與否的方式。

張順欽說，如果有未達標的區域，再依污染特性做必要的改善。空氣品質標準草案仍在進行法制程序，期望最快能在9月上路。

依據「空氣污染防制法」規定，中央主管機關應依空氣品質狀況將各縣（市）分為空氣污染防制區，除國家公園及自然保護區等法定的一級防制區，符合標準為二級防制區，未符合的為三級防制區；標準至少每4年檢討一次。

根據環境部資料，目前PM2.5 二級防制區包含基隆、台北、新北、新竹縣及宜花東、澎湖等，其餘14縣市為三級防制區；臭氧8小時僅宜花東符合二級防制區標準，其餘19縣市皆屬三級防制區；這部分在草案修正後更動的機會不大。

值得一提的是，PM10的三級防制區中，未來嘉義縣、台南、屏東、金門有機會能升級為二級，但仍待進一步評估確認；PM10在嘉義、台南及屏東主要的成因是揚塵，而金門則是受境外污染物影響較顯著。

環境部 空氣品質

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