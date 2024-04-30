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「變種黃牛」猖獗 文化部研議定指引

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
文化部次長王時思（右）昨出立法院教育及文化委員會，就「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」專題報告並備質詢。記者黃義書／攝影
文化部次長王時思（右）昨出立法院教育及文化委員會，就「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」專題報告並備質詢。記者黃義書／攝影

為了遏止黃牛票，政府去年陸續修正「文創法」和「運動產業發展條例」，民眾仍然普遍認為黃牛票依然猖獗。文化部次長王時思昨天赴立法院教委會專題報告時指出，修法迄今「加價轉售」已裁處430案，總裁罰金額達208萬元。針對立法委員提出的種種「變種黃牛」手法，文化部將在一個月內召集相關單位討論，訂定指引。

王時思表示，今年較熱門的演唱會都採實名制，包含紅髮艾德、IU、宇多田光等，文化部未來會持續以補助方式鼓勵主辦單位採實名制。

由於以往裁處販售黃牛票的民眾，多以「社會秩序維護法」處理，立委黃捷質疑，若以社維法處理，最高罰1萬8千元，採文創法則最高罰300萬元，究竟哪些樣態適用社維法或文創法。王時思回應，因特別法優於普通法，當3法同時上路，藝文票券的黃牛票以文創法處置，體育票券以運動產業發展條例處置。

立委洪孟楷表示，近來出現賣假票、賣麥克風送門票等各種「變種黃牛」手法，王時思說，會在一個月內邀請相關單位開會，針對各種黃牛票狀況定指引。

立委萬美玲則提到，上周有竹科工程師透過教學影片，教導民眾使用掃票機器人搶演唱會門票，包含張學友演唱會門票；萬美玲說，若依文創法「加價轉售」裁罰，該工程師需罰400多萬元，最後卻只以1萬元交保。王時思解釋，該案是以不正手法來取得票券，是涉及刑罰。

實名制 文創 文化部 洪孟楷 演唱會 紅髮艾德 萬美玲 黃牛

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