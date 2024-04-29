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颱風預報生力軍 獵風者6月提供海面風速資料

中央社／ 台北29日電
1:1模型獵風者氣象衛星是中華民國首枚自製氣象衛星，是全球少數能夠觀測海面資料的氣象衛星。記者尤聰光／攝影
1:1模型獵風者氣象衛星是中華民國首枚自製氣象衛星，是全球少數能夠觀測海面資料的氣象衛星。記者尤聰光／攝影

台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」去年10月發射升空並順利通聯，國家太空中心（TASA）今天表示，經參數調整後，預計6月正式提供目前較缺乏的海面風速產品，加入今年颱風季氣象預報參考數據的陣容。

國科會主辦「科技沙崙．四百台南．世界台灣」展會系列活動，TASA今天舉辦「衛星國產元件發表暨獵風者任務進度說明會」，展示包含獵風者衛星使用的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）、電力控制單元、太空級GPS導航接收機、福衛五號衛星電腦 、福衛八號過氧化氫推進元件等，共10項衛星國產元件。

TASA指出，說明會上邀請參與研製的元件廠商，包含芳興科技、莘茂複材、立創光電、全訊科技以及華泰電子分享及交流經驗，盼創造合作機會。

TASA主任吳宗信表示，獵風者衛星順利運作，代表台灣自主研發的11項關鍵元件及技術皆取得太空飛行履歷，助攻廠商打入國際太空供應鏈；而獵風者衛星持續進行數據統計與參數調整，預計6月可正式提供海面風速產品，並將成為交通部中央氣象署氣象預報的參考數據。

同時，吳宗信指出，目前福衛八號衛星所有推進元件均為國產產品，能對太空任務需求提供更具彈性的設計與全方位的解決方案，比起現行傳統推進系統，有更好的操作安全性以及更低的成本。

此外，近年來太空產業蓬勃發展、輻射驗測需求提升，2019年在太空中心時任主任林俊良號召下，TASA與清大原子科學技術發展中心、原子能委員會核能研究所（現改制為國原院）、林口長庚醫院、宜特科技、長庚大學放射醫學研究院、中研院物理所，成立「台灣太空環境輻射驗測聯盟」，提供輻射驗測需求單位一站式服務。去年TASA再邀請台大癌醫中心分院、台北榮總、SGS加入聯盟。

TASA指出，今年5月台大輻射應用及抗輻射技術研究中心、台北醫學院質子中心，及長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院等再加入，使聯盟成員總數來到13個單位；聯盟5年來總計服務超過12間公司、10個學研單位，完成共254件衛星元件輻射驗測。

太空 輻射 長庚大學

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