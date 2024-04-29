權利回復基金會通過62件申請 賠償金額逾1.3億元

權利回復基金會今天表示，26日召開董事及監察人會議，共通過61件賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪金錢賠償，總賠償金額超過新台幣1億3000萬元，案件處理數超過7成。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會透過新聞稿指出，截至4月底，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2035件，其中1544件通過賠償、另有51件撤回申請、33件駁回 ，駁回案件多數為申請人不符申請資格或要件。

基金會表示，這次通過的生命或人身自由受侵害案件中，有被害者在228事件期間擔任公職，在前往探視被抓捕民眾途中，無故遭槍殺遇害；也有無辜被害者數度被捕入獄，關押長達10餘年，無法陪伴在至親身旁，僅能透過探監會見及獄中書信往返，傳遞對親人的思念。案件經促轉會公告撤銷其判決，並在董事會通過賠償。

另外，基金會說，就財產所有權被剝奪的權利回復案件，財產案累計賠償總額超過2億元。目前共已受理244件財產所有權被剝奪案件，9件已通過返還原財產或金錢替代賠償，另有40件撤回申請、120件駁回，駁回案件多數為判決未宣告沒收，或者有宣告沒收但後來經國防部准免沒收等，依現有資料查無財產所有權有因國家不法行為遭剝奪情事。

基金會統計，就名譽回復證書申請案，案件通過數超過7成，累計受理2596件申請案中，現已通過2379件，另有27件撤回申請、42件駁回。

基金會表示，將持續推進權利回復相關業務，民眾如欲查詢案件進度或相關資訊，請致電專線02-8173-5000，或洽官方網站、臉書社群粉絲專頁查詢。