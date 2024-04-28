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聯合報一周大事4/21~4/27

聯合報／ 本報訊

憲法法庭23日針對死刑存廢進行言詞辯論，被認為是國內最接近廢死時刻的「世紀之辯」。記者侯永全／攝影
憲法法庭23日針對死刑存廢進行言詞辯論，被認為是國內最接近廢死時刻的「世紀之辯」。記者侯永全／攝影

國內

23日：卅七名死囚聲請大法官解釋死刑是否違憲，憲法法庭舉行長達五小時的言詞辯論。

25日：台積電宣布涵蓋製程及先進封裝六大創新技術，其中首度發展比奈米還更先進的A16邏輯晶片製程，宣布半導體邏輯製程將進入埃米時代。

26日：憲法法庭宣告公然侮辱罪合憲，但大幅限縮適用範圍，並訂出兩階段審查標準。

國外

22日：瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指出，二○二三年全球軍費支出比二○二二年增加百分之六點八，是二○○九年以來最大年增幅，總額二點四兆美元也創歷史新高。

23日：美國聯邦參議院通過援助烏克蘭、以色列和台灣的九五○億美元（約台幣三點一兆元）包裹法案。

25日：美菲展開「肩並肩」軍演重頭戲之一的多邊海上演習，首度將演習區域拓展到菲律賓領海之外的南海海域，與法國海軍聯合訓練。

憲法法庭 演習

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