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建構職業安全 許銘春：目標2030重大職災死亡減半

中央社／ 台北26日電

近年重大職災案件不斷，各界重視勞工職業安全及減災策略，勞動部長許銘春今天說，今年將著重營造業墜落減災，也已經設定中程目標，2030年重大職災死亡數要減半。

配合4月28日「世界職業安全衛生日」，台灣將28日當週訂為「全國職場安全健康週」，宣誓打擊職災、擴大勞動保護目標，財團法人職業災害預防及重建中心今天舉行「全國職場安全健康週」活動，許銘春也出席致詞。

各界關注勞工職業災害減災策略，許銘春會後接受媒體聯訪指出，為了建構勞工永續健康安全的勞動環境，勞動部近年結合各界資源推動了很多策略，希望降低職災，在勞動部職安署努力下，職災千人給付率去年降到2.22%，創下歷史新低。

不過，許銘春說，由於社會環境變遷，職災風險一直提高，包含去年發生明揚大火、聯華大火等，各界重視減災，因此職安署已設定中程策略目標，就是2030年重大職災死亡要減半。

許銘春也說，今年是以營造業減災為重點，近年因台商回流等工程、建案爆增，讓營造業職災風險比以往高，尤其是墜落職災，希望藉由設定今年為墜落打擊年這樣的目標來降低營造業墜落職災。

許銘春說，後續會持續滾動檢討，透過跨部會力量結合來形塑安全健康環境。

職災 許銘春

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