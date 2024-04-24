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環球晶董事長、安東集團創辦人 獲義大利榮譽勳章

中央社／ 台北24日電
環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片

義大利政府頒發「義大利之星」榮譽勳章給3位與台灣相關人士，表彰他們對義大利經濟文化領域的卓越貢獻，受獎者包括環球晶圓董事長徐秀蘭、安東集團創辦人周宜壽，與學者辛迪卡斯（Candida Syndikus）。

義大利駐台代表處今天透過官方臉書表示，為表彰對義大利經濟與文化領域關係發展有貢獻的人士，義大利共和國頒發「義大利之星」榮譽勳章，給工業領域（半導體、汽機車產業）與藝術領域的當地傑出人士。

義大利駐台代表處指出，環球晶圓（GlobalWafers）董事長暨執行長徐秀蘭獲頒「義大利之星爵士勳章」，環球晶圓是全球第三大晶圓供應商，自2016年起在義大利的諾瓦拉（Novara）與梅拉諾（Merano）開展投資業務。

安東集團創辦人周宜壽獲頒「義大利之星騎士勳章」，他與義大利的淵源超過50年，於建築工程、農業機械、摩托車與商用卡車等領域，建立了密切的合作關係。

辛迪卡斯教授獲頒「義大利之星騎士勳章」，她是研究文藝復興藝術的傑出學者，特別精研義大利建築師阿培蒂（Leon Battista Alberti）、帕拉迪歐（AndreaPalladio）和畫家提香（Tiziano）的作品，她30多年來一直在德國、義大利與台灣的大學，從事義大利文藝復興藝術史的研究推廣。

建築師 義大利

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