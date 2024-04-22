夷將．拔路兒笑談520後 回花蓮重溫撿蝸牛美好歲月

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天視察「新北市原住民族服務中心」時表示，這是他20多年前推動新建，520卸任後，將回花蓮重溫小時候撿蝸牛製作美食的美好歲月。

新北市政府原民局為提升服務品質及滿足新世代原住民族人需求，使用超過20年的新北市原住民族服務中心進行建築活化計畫，包含規劃設計與耐震評估經費達新台幣5088萬元，獲得原住民族委員會補助3870萬元。

為了解工程規劃進度，夷將．拔路兒Icyang．Parod在新北市原民局局長林瑋茜Siku Yaway及新北市議員宋雨蓁Nikar．Falong等人陪同下前往視察。

夷將逐層巡視並和員工們寒暄，還笑說520後就要卸任，要大家把握機會來索取名片，在聽完工程簡報後還笑說，工程會在明年6月完工啟用，他那時候可能還在花蓮撿蝸牛，因此，若有人啟用時若還記得他，可以叫他來看一下。

他表示，這棟建築是他在台北縣政府原民局長任內推動新建，當時興建經費約4000多萬元，物價飛漲，現在光是修繕經費就和過去新建經費差不多。

他接受媒體聯訪時表示，即將520卸任，他是原民會成立28年最久主委，和歷任主委打下很多基礎 ，期盼新主委曾智勇在過去即有努力成果下，邁向更好目標，讓族人獲政府更貼心照顧。

他也說明小時候常在雨後到戶外撿蝸牛，拿回家就能製作出一道美食，因此，卸任後回花蓮撿蝸牛，意謂重溫最初始的美好歲月。