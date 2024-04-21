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聯合報一周大事 4/14~4/20

聯合報／ 本報訊
台電15日有4部發電機組密集跳機，險些釀成北台灣大停電。圖／聯合報系資料照片
台電15日有4部發電機組密集跳機，險些釀成北台灣大停電。圖／聯合報系資料照片

國內

15日：台電傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，台灣供電吃緊，備轉容量率僅剩下不到百分之三，北台灣差點大停電。

18日：一歲男童剴剴去年疑遭保母劉彩萱與其胞妹劉若琳虐死案，台北地檢署調查依凌虐兒童致死等罪嫌起訴兩人，最重可處無期徒刑。

18日：台積電舉行線上法說會，受惠ＡＩ相關晶片需求增溫，預估今年營收將逐季成長，全年成長逾兩成。

19日：台灣股匯市慘遭血洗，台股狂殺逾七百點，單日市值大減二點四六兆元創新高。

國外

14日：伊朗伊斯蘭革命衛隊向以色列發射無人機和飛彈，歐洲聯盟（EU）譴責此舉恐致地區緊張情勢升高，美國則表示堅定支持以國。

15日：新加坡總理李顯龍透過總理公署宣布，預定今年五月十五日卸任總理，由副總理黃循財接任總理。

17日：美國貿易代表戴琪宣布發起針對中國大陸的海事、物流和造船業的三○一調查。

19日：以色列對伊朗境內發動空襲。紐時報導形容，這是此一報復循環的一部分。

以色列 伊朗 美國

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