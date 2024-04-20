快訊

南韓YTR饒河夜市買「2水果400元」！粉絲怒罵坑殺 老闆娘回應了

杜拜機場淹水！阿聯酋航空一度不載轉機客…旅客被迫在桃機退票改航班

誰家小孩？台中傳小學生「坐斑馬線上」等紅綠燈 網友驚嚇：太危險

荷蘭眾議院通過友台動議案 外交部：凸顯堅定挺台

中央社／ 台北20日電

荷蘭眾議院再度通過友台動議案支持台灣國際參與；外交部今天表示，這是荷蘭國會自去年7月通過籲請強化台荷網路安全合作及重視台海和平兩項議案後，再次以實際行動支持台灣，更凸顯去年11月大選後荷蘭新屆國會堅定挺台力道。

外交部上午發布新聞稿表示，荷蘭眾議院於4月18日以全體150名眾議員中147名贊成的壓倒性票數通過動議案，籲請荷蘭政府促請其他歐盟成員國支持台灣的國際參與，外交部對此表達誠摯歡迎與由衷感謝。

外交部表示，該動議案指出，台灣有意義參與國際組織的訴求具有正當性，而且台灣參與國際組織符合荷蘭的利益，因此籲請荷蘭政府促請其他歐盟成員國支持台灣參與世界衛生組織、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等，並在上述國際組織中公開發聲支持台灣的參與。

外交部指出，此友台議案由跨黨派成員共同提出，是荷蘭國會自去年7月通過籲請強化台荷網路安全合作及重視台海和平兩項議案後，再次以實際行動支持台灣，更凸顯去年11月大選後荷蘭新屆國會堅定挺台力道。

外交部強調，台灣與荷蘭共享自由、民主、人權與法治等普世價值，台灣將持續與荷蘭等理念相近國家共同合作，為促進全球衛生合作、健康福祉及永續繁榮有所貢獻。

外交部 荷蘭

延伸閱讀

民進黨宜蘭主委三強鼎立 新系、正國會與無派系對決

新系黑馬參選！英系、正國會結盟 爭民進黨台中黨部主委

美否決巴勒斯坦入聯 陸外交部：歷史會記得美倒行逆施

傳外交機密文件網路兜售 綠委要求外交部強化資安

相關新聞

中正紀念堂轉型？ 鄭麗君：威權象徵處理相對困難

民進黨今天舉辦「投資未來世代」青年論壇，準副閣揆鄭麗君在演講後，接受現場青年提問。關於中正紀念堂轉型問題，鄭麗君表示，威...

大法官下周辯論死刑存廢 柯建銘：尊重司法、呼應民意

憲法法庭將在23日辯論死刑是否違憲議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，死刑存廢議題在台灣討論許久，必須要有共識跟民...

鄭麗君：台灣轉型創新、公義社會 投資未來世代是關鍵

準副閣揆鄭麗君今天在民進黨主辦的「投資未來世代」青年論壇發表主題演講。鄭麗君表示，現在世代面對更多挑戰，但也帶來機會，投...

「不會嗆政府枉為年輕人」王義川籲學生向賴清德說心聲

民進黨政策會執行長王義川今天表示，青年世代不要怕講錯話，不要怕嗆政府被白眼，如果年輕人不會嗆政府、對國家體制提出不滿，就...

民進黨國際座談26日登場 邀請烏克蘭公民與談

民進黨國際部主任李問表示，將於今年4月至12月，舉辦一系列「堅韌之島系列座談—價值外交的全球對話」國際座談會，4月26日...

照片看歷史／1955年國軍運動大會 首日打破11項紀錄

1955年4月20日，國軍運動大會上午9時12分在北投復興崗政工幹部學校（現今國防大學政治作戰學院）揭幕，大會會長由參謀總長彭孟緝主持，名譽副會長于右任、何應欽，副會長黃杰、梁序昭、黃仁霖、張彝鼎，名譽顧問黃珍吾，顧問王成章、陳保泰，來賓郝更生、劉女明等十餘人均在場觀禮。運動大會一年比一年興盛，該年成績也比前一年進步，首日就打破11項紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。