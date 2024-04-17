買台灣農產就捐加菜金！農業部挺台灣選手前進巴黎奧運

農業部今天表示，為支持台灣選手前進奧運，推出「吃台灣農產品 為台灣選手加油」活動，即起購買國產大豆等產品，提撥銷售額5%到10%，捐贈國家運動訓練中心作為選手加菜使用。

農業部國際事務司發布新聞稿指出，為支持台灣選手前進2024奧運賽事，已透過「台灣農產嘉年華」網路導購平台、「農良直賣所」電商平台，整合產地農民團體、農企業響應參與「吃台灣農產品 為台灣選手加油」活動。

國際司說明，首波活動邀請甘藷策略聯盟、大豆策略聯盟、佳麗果物公司、活力東勢公司（VDS）及台灣區冷凍蔬果公會等共同參與。

國際司表示，消費者只要在4月17日至6月30日間，購買國產大豆、甘藷及其製品、水果乾或胡蘿蔔蔬果汁等國產農產品，農企業或農民團體將提撥銷售額5%到10%，捐贈國家運動訓練中心作為台灣選手加菜或營養金使用。

國際司指出，後續會邀請更多農企業及農民團體參與，於5月1日至6月30日第2波活動期間加入。

另外，農業部農糧署副署長姚志旺也說，為了讓台灣奧運代表團能在國外比賽期間享用安全、營養及充滿熟悉家鄉味的熱食，將在國訓中心專業營養師建議下，提供國人熟悉的多項國產優質農產品食材至巴黎中繼站，幫助選手元氣迅速恢復、全力上場。