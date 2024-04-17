【專家之眼】為何芬蘭世界第一？台灣政府不感羞恥嗎？

芬蘭連續第七年榮登世界最幸福國家的寶座。最幸福其實是最團結的同義詞，很難說一個不幸福的國家，她的人民能夠團結，也很難說一個很幸福的國家，她的人民竟然是四分五裂的，這是不可能的。

用滕尼斯的說法，芬蘭是一個共同體，而台灣不是一個共同體，而是一個社會。共同體和社會是一種對立的現象。共同體必然是團結的，團結的必然是幸福的；「社會」必然是不團結的，不團結的，也必然是不幸福的。就像夫妻關係，能同甘共苦的，必然是幸福的；斤斤計較，甚至心懷不軌的，必然不是幸福的。

那麼，什麼是共同體（Gemeinschaft），什麼是社會（Gesellschaft）？這裡是根據德國社會學家滕尼斯（Ferdinand Tönnies）的定義。以下，透過比較，我們就知道，滕尼斯的定義是有效而準確的，也能得出為什麼芬蘭能是世界第一，而台灣又是多麼的危險。因為台灣缺少了共同體的特質。

所謂的共同體是把同一國的人都當成自己，而社會是把同一國的人都當成別人。因為當成自己，所以有福同享，有難同當；因為當成別人，所以，人與人之間存在「你多我就少，你少我就多」的零和關係，想一想，有多少比例的台灣人不是這樣？台灣就是滕尼斯筆下的「社會」，而不是一個「共同體」，誰造成的？不是人民，而是總統。

從哪一個地方最能看出來呢？那就是社會福利，其他很難看出來。以下就是「我們的」的芬蘭與「你的是你的，我的是我的」的台灣的幾個簡單對比。

第一個芬蘭有育兒津貼（Child benefit），從出生開始，月領，領到滿17歲。多少錢呢？根據家庭孩子的多寡。第1孩月領94.88歐元，第2孩月領104.84歐元；第3孩月領133.79歐元；第4孩月領173.24歐元；第5孩月領192.69歐元。而台灣呢？嚴格說來，芬蘭的育兒津貼與台灣說的「育兒津貼」內涵不同。在台灣，領了托育補助（只領到滿5歲，滿5歲之後就沒得領了）就不能再領育兒津貼。我們知道，台灣的托育費用不便宜，而芬蘭的托育是免費的，此外，還能月領育兒津貼，一直領到滿17歲。

第二個教育。芬蘭的各級教育都免費。幼兒園、小學、中學，不只免學雜費、書籍費、午餐免費，還有每個月52.24歐元的補充學習津貼，你可以買文具、課外讀物等等。如果住得遠，還提供全額的交通費用補助。大學一樣免費，而且，政府還提供每天一餐2.55歐元的補助。如果不住家裡，政府補助每個月279.38歐元的生活費（1歐元＝35元台幣）。台灣的情形，自己知道，這裡就不多說了。

第三個，長期失業。在芬蘭，每一個長期失業的人，都能領到勞動市場補助（labour market subsidy），平均月領800.02歐元（約2.8萬元）。看一看台灣，台灣的失業給付每月按申請人平均月投保薪資60%發給，最長6個月。換言之，6個月之後，假設一直沒找到工作，那就是什麼都沒有，這是多麼殘忍的總統才能做到。

第四個，養老。在芬蘭，最基本的國家養老金（national pension），也就是什麼保險都沒有繳以及退休金相當少的人，每個月可領775.70歐元（約2.7萬元），而台灣呢？除非有勞保、公保、農保、國民年金等各種保險，否則，一毛錢也沒有。再說，就算有保，但夠嗎？

第五個，醫療服務。芬蘭政府提供給她的國民全面、高品質的醫療照顧，不管家境如何。芬蘭的公共醫療服務（包括開刀、藥品、營養品、潤膚劑）雖然不是全部免費，但是，即使需要付費的部份，也不用太擔心，因為費用有一個上限。

怎麼說呢？那就是每年的醫療支出只要超過626.94歐元/人（2024年的額度），超過的部份，可以報銷（reimbursements）。超過626.94歐元之後的就醫，每次也只要繳交2.5歐元的定額手續費（copayment），其他的就都不用再付了。

再看看台灣人自豪的健保。根據主計總處編制的《家庭收支調查報告》，2022年，家戶的醫療保健支出平均達14萬8598元台幣，以每戶中位數所得94.0萬元來看，醫療支出占了一個家庭所得的15.8%，負擔不輕！

你的就是你的，我的就是我的，台灣就是一個社會，而不是一個共同體。悲哀且無知！