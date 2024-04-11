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林業署籲正視原民及農民需求 不宜全面禁山豬吊

中央社／ 台北11日電

立法院經濟委員會今天審查野保法修正草案，動保團體立法院外疾呼全面禁用山豬吊；林業署堅持輿論應正視原住民族使用自然資源的權利、農民須防治獸害等前提，不宜全面禁用。

立法院經濟委員會今天審查「野生動物保育法部分條文修正草案」，事涉捕獸鋏使用議題；場外10幾個動保團體串聯，演出台灣黑熊遭山豬吊斷肢行動劇，疾呼全面禁用，並質疑林業署較小尺寸改良版無效，因為小熊等野生動物仍會遭斷肢，甚至致死。

農業部林業及自然保育署發布書面新聞強調，考量保育實務，應正視原住民族使用自然資源的權利、農民須防治獸害等前提，不宜全面禁用套索，也因此研發了縮小踏板直徑的改良式獵具，免費提供山村居民領用，設法減輕制式套索（山豬吊）對動物的傷害性。

林業署並說，套索成本低且容易設置，部分原民、農民習慣使用，雖然動物肢體長時間受套索束緊，會引發組織壞死、死亡，但獸鋏或毒餌殺傷性更強，在還沒有比套索更理想的陷阱可替代下，加上部分原住民、農民對套索仍有使用需求，此時貿然立法禁用，恐將迫使他們改用毒餌或殺傷力更強的工具。

再者，實際上要查獲設置套索的現行犯很困難，修法全面禁用，不僅可能流於形式，也等於宣告使用套索就是違法，反而會讓使用者重回過去自己發現誤捕也不敢通報，甚至進而湮滅事證的老路，將更不利於保育。

林業署重申，綜上，透過提出草案修正野保法第19條第1項第8款，盼藉此公告限定只能使用改良式獵具或相同規格的套索，同時積極與獵人、農民溝通，讓陷阱使用管理更細緻化；以此落實生物多樣性公約2022年「昆明-蒙特婁生物多樣性框架」所揭示，肯認與尊重原住民及在地社區權利的重要決策。

原住民 林業署 農民

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