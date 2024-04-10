俄外長稱台灣是中國內政 我外交部重話批俄中「沆瀣一氣」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱「台灣問題是中華人民共和國內政」，外交部今天表示對不實謬論予以嚴正駁斥，並重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，俄羅斯與中國沆瀣一氣，無助台海及區域局勢的穩定。

外交部下午發布新聞稿表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在北京與中國外長王毅舉行聯合記者會時，稱「台灣是中國的一部分，俄國與北京一致，拒絕任何外部干涉，台灣問題是中華人民共和國內政」，外交部對此不實謬論予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。中華民國台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部表示，俄羅斯與中國沆瀣一氣，不僅無助台海及區域局勢的穩定，更凸顯中俄威權合流，對國際和平穩定及以規則為基礎的國際秩序所造成的重大危害。台灣位居印太地區守護民主自由價值的戰略前沿，捍衛國家主權的立場不僅堅定不變，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦共產中國的文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定，促進全球的經濟安全與繁榮發展。