快訊

統神哭了…衛生紙屑黏眼角！母勸世被遷怒罵「滾」 網友傻眼

美3月CPI年增幅高預期！道瓊期指跌逾300點 美債殖利率升破4.5％

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

俄外長稱台灣是中國內政 我外交部重話批俄中「沆瀣一氣」

中央社／ 台北10日電
中國大陸國家主席習近平（右）9日會見俄外長拉夫羅夫（左）。（路透）
中國大陸國家主席習近平（右）9日會見俄外長拉夫羅夫（左）。（路透）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱「台灣問題是中華人民共和國內政」，外交部今天表示對不實謬論予以嚴正駁斥，並重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，俄羅斯與中國沆瀣一氣，無助台海及區域局勢的穩定。

外交部下午發布新聞稿表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在北京與中國外長王毅舉行聯合記者會時，稱「台灣是中國的一部分，俄國與北京一致，拒絕任何外部干涉，台灣問題是中華人民共和國內政」，外交部對此不實謬論予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。中華民國台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部表示，俄羅斯與中國沆瀣一氣，不僅無助台海及區域局勢的穩定，更凸顯中俄威權合流，對國際和平穩定及以規則為基礎的國際秩序所造成的重大危害。台灣位居印太地區守護民主自由價值的戰略前沿，捍衛國家主權的立場不僅堅定不變，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦共產中國的文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定，促進全球的經濟安全與繁榮發展。

中華民國台灣 俄羅斯 外交部

延伸閱讀

被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓

俄外長會習近平 稱俄中關係「超越冷戰時的同盟關係」

習近平見俄羅斯外長 王毅稱中俄為「優先合作夥伴」

陸外交部：中國沒有興趣和任何國家比拚軍力

相關新聞

澳洲議員：台灣是重要夥伴 盼學習應對遭網攻經驗

正在訪台的澳洲國會議員今天表示，澳洲意識到區域出現競爭，會和民主自由國家站在一起，台灣是印太重要夥伴，希望雙方深化交流，...

俄外長稱台灣是中國內政 我外交部重話批俄中「沆瀣一氣」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱「台灣問題是中華人民共和國內政」，外交部今天表示對不實謬論予以嚴正駁斥，並重申中華民國台灣與中華...

職安署：操作機具不當釀災 復工前須參加講習

台中捷運去年5月發生事故釀1死15傷，監察院今天糾正勞動部職安署。職安署表示，虛心接受，事故後已要求操作機具不當釀災者，...

蕭美琴籲女性「像貓靈活因應困難」透露裴洛西鼓勵她的一句話

「女性領導者要能承擔不能承受之重，還要能屈能伸！」副總統當選人蕭美琴10日出席女力論壇時分享如此說，她自詡為「戰貓」，因為貓充滿著靈活，卻又很能做自己。她鼓勵女性像貓一樣靈活因應困難外，還要能承受重擔

馬習重演世紀之握 「中華民國、一中各表」馬英九都講了

「馬習二會」10日下午4時在北京人民大會堂東大廳登場，前總統馬英九和中國大陸國家主席習近平在下午3時55分許分別入場，兩人重演「世紀之握」，分別發表致詞，後媒體離場，馬英九以「總書記」、「習先生」稱呼，他提及「九二共識」並直球談到「1992年各自表述」的一中各表說法，後來還在講到「中華民族」時，意外口誤成「中華民國」，成為意外插曲。

美海外退軍協會參訪退輔會職訓中心 肯定輔導就業

美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托等一行人，今天前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況。沙勉托表示，參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。