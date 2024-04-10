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職安署：操作機具不當釀災 復工前須參加講習

中央社／ 台北10日電
台中捷運去年5月發生事故釀1死15傷，監察院今天糾正勞動部職安署。圖／聯合報系資料照片
台中捷運去年5月發生事故釀1死15傷，監察院今天糾正勞動部職安署。圖／聯合報系資料照片

台中捷運去年5月發生事故釀1死15傷，監察院今天糾正勞動部職安署。職安署表示，虛心接受，事故後已要求操作機具不當釀災者，復工前操作者須參加講習，避免災害再發生。

台中捷運去年5月發生事故，釀1死15傷。監委王幼玲今天說，起重機吊臂掉落，導致中捷旅客傷亡，勞動部職安署對國內營造業長期輕忽工安、台中捷運錯失事故緊急應變時機，遭監察院糾正。

對此，職安署發布新聞稿指出，職安署虛心接受，並已於事故後參考先進國家規範修訂「起重機具作業安全管理計畫（範例）」，要求事業單位採用風險評估技術擬訂安全作業方法或標準作業程序強化作業安全，另針對調查報告所提未將塔式起重機竣工檢查合格副知台中市府一事，也將積極檢討改進。

職安署表示，後續也訂定「勞動檢查機構執行事業單位申請復工強化措施」，要求事業單位若未依規定從事機具操作或吊掛作業並釀災而遭經停工者，要求機械操作人到勞檢機構指定處所接受3小時職業安全講習，才可依規定申請復工，以防止類似災害再次發生。

台中捷運 重機

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